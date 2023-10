Μπορέλ: Ζητά άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα

Την άμεση και «άνευ όρων» απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ζητά η ΕΕ, σύμφωνα με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο Μπορέλ εξέφρασε τον «τρόμο» για το θάνατο της γερμανο-ισραηλινής Σάνι Λούκ που βρέθηκε νεκρή.

Horrified by the slaughter of Shani Louk, a German-Israeli citizen, by Hamas

Her death is an illustration of the barbarity of terrorists committed against hundreds of Israeli & international citizens

The EU calls for the immediate & unconditional release of all hostages in Gaza

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 31, 2023