Μπραντ Πιτ: Πόσα έβγαλε για κάθε μία από τις ταινίες του

Πριν από ένα μήνα περίπου, ο Μπραντ Πιτ κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ ερμηνείας για την ταινία του Κουεντίν Ταραντίνο, Once Upon A Time In Hollywood, όμως από τότε που εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη στα τέλη της δεκαετίας του 1980 έχει κερδίσει 106 βραβεία και 186 προτάσεις. Έχει επίσης κερδίσει πάρα πολλά εκατομμύρια…

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακριβής απεικόνιση της περιουσίας του Μπραντ Πιτ, τα ετήσια έσοδά του μετρώνται σε αρκετά εκατομμύρια. Το Forbes εκτιμά ότι τα συνολικά κέρδη του μόνο για το 2016 ήταν 31,5 εκατ. δολάρια.

Ο ίδιος ξοδεύει τα χρήματά του, κυρίως, σε ακίνητα και φιλανθρωπίες.

Μπραντ Πιτ: Το success story

Το 1991, ο διάσημος ηθοποιός πήρε αμοιβή 6.000 δολαρίων για να παίξει τη σχέση της μιας βραδιάς της Τζίνα Ντέιβις στην εμβληματική ταινία, «Θέλμα και Λουίζ», της Metro-Goldwyn-Mayer. Ο ρόλος του είχε διάρκεια μόλις επτά λεπτών, όμως ήταν η μεγάλη του ευκαιρία στο ταξίδι προς την επιτυχία.

Το 1995, ο Πιτ έβγαλε 4 εκατ. δολάρια για το θρίλερ «Se7en» και το 1995 πήρε 10 εκατ. για την ταινία, «Sleepers». Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η αμοιβή του κυμαινόταν κοντά στα 17,5 εκατ. δολάρια και, πλέον, οι αμοιβές του είναι πολύ υψηλότερες. Για την ταινία, «Once Upon a Time in Hollywood» που έχει το δεύτερο ρόλο, πήρε 10 εκατ. δολάρια.

Για ταινίες, όπως το «Ocean's Eleven» και το «Inglorious Bastards», ο Μπραντ Πιτ έλαβε αμοιβή, αλλά και ποσοστά από τα κέρδη της ταινίας. Το Forbes εκτιμά ότι έβγαλε 31,5 εκατ. δολάρια το 2016 από τους ρόλους του, χωρίς να μετράει τις παραγωγές ταινιών που κάνει ο διάσημος ηθοποιός.

Ο Μπραντ Πιτ ήταν ο παραγωγός της ταινίας των Όσκαρ, «The Big Short», που έφερε στα ταμεία 133,3 εκατ. Επίσης, έκανε το «War Machine», που αγόρασε το Netflix για 60 εκατ. δολάρια.

Ο Πιτ ίδρυσε μία εταιρεία παραγωγής, την Plan B Entertainment, με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Άνιστον, το 2001. Όταν χώρισαν, το 2005, ο Πιτ εξαγόρασε το μερίδιο της Άνιστον. Η πρώτη ταινία της εταιρείας ήταν «ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο της σοκολάτας», που έφερε μισό δισεκατομμύριο δολάριο σε εισπράξεις παγκοσμίως, ενώ έχει φτιάξει και άλλες σημαντικές ταινίες όπως το «12 χρόνια σκλάβος», το «Σέλμα» και πολλά άλλα.

Ο γάμος του Μπραντ Πιτ με την Αντζελίνα Τζολί

Όσον αφορά στα χρόνια του γάμου του με την Αντζελίνα Τζολί και τότε το χρήμα έρεε άφθονο. Για την ταινία, «κύριος και κυρία Σμιθ» στην οποία γνωρίστηκαν, ο Πιτ πήρε 20 εκατ. δολάρια, ενώ οι δυο τους έχουν βγάλει πολλά χρήματα ακόμα και από τη σχέση τους. Για παράδειγμα, μετά τη γέννηση των διδύμων τους, Νοξ και Βίβιεν, το 2008, το ζευγάρι πούλησε αποκλειστικές φωτογραφίες των μωρών στο περιοδικό Hello! για 14 εκατ. δολάρια, χρήματα τα οποία φέρεται να δόθηκαν στη συνέχεια σε φιλανθρωπίες.

Οι δυο τους εμπλέκονται σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ ίδρυσαν ακόμα και ένα Ίδρυμα το 2006, μέσω του οποίου κάνουν διάφορες δωρεές, μεταξύ τους και 2 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία της άγριας ζωής στη Ναμίμπια.

Όταν ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους το 2016, το Forbes έγραψε ότι κατά τη διάρκεια του γάμου τους είχαν βγάλει 555 εκατομμύρια. Όμως, η διαδικασία του χωρισμού της περιουσίας είναι περίπλοκη και τα ακίνητά τους ακόμα δεν έχουν χωριστεί. Ένα από αυτά είναι ο αμπελώνας στη Γαλλία όπου παντρεύτηκαν το 2014. Έχει 35 δωμάτια, κόστισε 67 εκατ. δολάρια και διαθέτει ακόμα και στούντιο ηχογράφησης, που έχουν χρησιμοποιήσει οι Pink Floyd και ο Sting.

Το ζευγάρι διαθέτει πολλά ακόμα ακίνητα, διαμερίσματα, βίλες και επαύλεις, τα οποία δεν έχουν ακόμα χωριστεί μεταξύ των δύο.

Οι φιλανθρωπίες του Μπραντ Πιτ

Όμως, πέραν από τα ακίνητα, μέσα στα μεγάλα έξοδα του Μπραντ Πιτ συγκαταλέγονται και οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες, με τον ηθοποιό να δίνει εκατομμύρια για διάφορους σκοπούς.

Για παράδειγμα, το 2007 ίδρυσε το Make It Right μέσω του οποίου έχει δώσει 26 εκατ. δολάρια για την κατασκευή σπιτιών στη Νέα Ορλεάνη, μετά την καταστροφή του τυφώνα, Κατρίνα. Ίδρυσε με τους φίλους του από τη «Συμμορία των 11», τον Τζορτζ Κλούνεϊ, το Ματ Ντέιμον και τον Ντον Τσιντλ το «Not On Our Watch» που συνεργάστηκε με το The Sentry το 2019 με την αντιπολεμική δράση.

Ενώ κερδίζει και πάρα πολλά χρήματα από φίρμες όπως η Breitling και η Brioni, τις οποίες διαφημίζει.

Economistas.gr