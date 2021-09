N. Cage: Μεθυσμένος & ξυπόλητος σε εστιατόριο / Τον πέταξαν έξω

«Ήμασταν στο μπαρ του Lawry's όταν προσέξαμε έναν άνδρα που αρχικά μας φάνηκε σαν μεθυσμένος άστεγος, να κάνει σαματά. Προς μεγάλη μας έκπληξη συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν ο Νίκολας Κέιτζ. Ήταν τελείως λιώμα και ψιλοκαβγάδιζε με το προσωπικό. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και περιφερόταν ξυπόλυτος» αναφέρει ένας από τους θαμώνες που βρισκόταν στο μαγαζί εκείνη την ώρα.

«Το προσωπικό μας είπε ότι κατέβαζε σφηνάκια τεκίλας και ποτήρια με ουίσκι Macallan του 1980. Φώναζε στον κόσμο και προσπαθούσε να ξεκινήσει καβγάδες, έτσι το προσωπικό του ζήτησε να φύγει. Ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν μπορούσε καν να φορέσει τις παντόφλες του πριν τον συνοδέψουν τελικά έξω. Μας ρώτησε αν θέλαμε να γυρίσουμε μαζί του στο σπίτι του αλλά στην κατάσταση που ήταν δεν το θεωρήσαμε καλή ιδέα. Τελικά τον πήγε σπίτι ένας από τους θαμώνες του εστιατορίου» πρόσθεσε.

Ο Νίκολας Κέιτζ παντρεύτηκε μεθυσμένος και χώρισε ύστερα από 4 μέρες γάμου

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό, ο Νίκολας Κέιτζ εμφανίστηκε μεθυσμένος στο δικαστήριο της κομητείας Κλαρκ του Λας Βέγκας, για να υποβάλει αίτηση έκδοσης άδειας γάμου, ώστε να παντρευτεί την κατά είκοσι χρόνια μικρότερη φίλη του.

«Αρχικά τους είδα να υποβάλουν αίτηση άδειας γάμου σε ένα από τα ειδικά μηχανήματα. Ξαφνικά, ο Κέιτζ άρχισε να φωνάζει "θέλει να μου πάρει όλα τα χρήματα" και "ο πρώην της είναι έμπορος ναρκωτικών". Η γυναίκα προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, αποκαλώντας τον "μωρό μου" και εξηγώντας του ότι δεν τον αναγκάζει να κάνει τίποτα χωρίς τη θέλησή του» αποκάλυψε ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην Daily Mail.

Όπως εξήγησαν, υπάλληλοι του δικαστηρίου που αντιλήφθηκαν την ένταση που δημιουργήθηκε, οδήγησαν προσωρινά το ζευγάρι σε μια απόμερη αίθουσα, ώστε να λύσουν κατ' ιδίαν τις διαφορές τους. Στη συνέχεια, αποχώρησαν με τα έγγραφα που πήγαν να βγάλουν. Τελικά, το ζευγάρι παντρεύτηκε, αλλά φαίνεται πως ο Χολιγουντιανός ηθοποιός το μετάνιωσε γρήγορα, αφού ζήτησε να ακυρωθεί ο γάμος του.

Ο Νίκολας Κέιτζ χώρισε με την τρίτη σύζυγό του Αλις Κιμ το 2016, ενώ υπήρξε παντρεμένος με την Πατρίτσια Αρκέτ (1995-2001) και την κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί με την οποία χώρισαν λίγους μήνες μετά το γάμο τους.

ethnos.gr

'Smashed' Nicolas Cage BOOTED OUT of Fancy Vegas Restaurant – Mistaken for ‘Homeless Bum’ (Report)

Cage was caught on camera in an apparent drunken haze, the actor wearing leopard print pants can be seen sitting barefoot on a sofa in Lawry’s Prime Rib (The Sun) pic.twitter.com/w3FIyL7hLn

— [email protected] 106% (@AthenaGmia) September 25, 2021