Ναγκόρνο Καραμπάχ: Η αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία του «παύει να υφίσταται» από το 2024

Η αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα την αυτοδιάλυσή της καθώς και τη διάλυση όλων των θεσμών της από την 1η Ιανουαρίου 2024, μια εβδομάδα μετά την επιτυχημένη επίθεση του Αζερμπαϊτζάν και έπειτα από 30 χρόνια συγκρούσεων.

Σε διάταγμα του ηγέτη αυτού του θύλακα, του Σαμβέλ Σαχραμανιάν, ανακοινώνεται η διάλυση «όλων των κυβερνητικών θεσμών και των οργανώσεων (...) την 1η Ιανουαρίου 2024» και αναφέρεται πως, κατά συνέπεια, «η Δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ) παύει να υφίσταται».

Οι αρμένιοι αυτονομιστές του Ναγκόρνο Καραμπάχ υπέστησαν την περασμένη εβδομάδα και μέσα σε 24 ώρες μια στρατιωτική ήττα που τους ανάγκασε να συνθηκολογήσουν έναντι του Αζερμπαϊτζάν, της χώρας από την οποία είχαν αποσχισθεί όταν κατέρρευσε η ΕΣΣΔ, πριν από περισσότερο από τριάντα χρόνια.

#NagornoKarabakh Republic will cease to exist from Jan 1 2024 - Nagorno-Karabakh authorities. The president of #Armenia's self-declared Nagorno-Karabakh Republic, Samvel #Shahramanyan, has signed a decree to dissolve all state institutions from January 1, 2024, Karabakh Armenian… pic.twitter.com/wypIdtst6O

