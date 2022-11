NASA: Έφτασε στη Σελήνη η ιστορική αποστολή Artemis 1

Πέντε ημέρες μετά την εκτόξευσή της από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, η ρομποτική αποστολή Artemis 1 της NASA, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, έφτασε στον προορισμό της.

Αυτή η τρίτη απόπειρα εκτόξευσής του ήταν επιτυχημένη, έπειτα από δύο που ματαιώθηκαν την τελευταία στιγμή το καλοκαίρι εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, ενώ δύο κυκλώνες ανέβαλαν επίσης για εβδομάδες την απογείωση.

Orion is 228,083 miles from Earth, 1,371 miles from the Moon, cruising at 4,729 miles per hour.

Πενήντα χρόνια μετά την τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo, αυτή η δοκιμαστική πτήση, η οποία θα κάνει το γύρο της Σελήνης χωρίς να προσεδαφιστεί σ' αυτή και χωρίς να μεταφέρει αστροναύτες, αναμένεται να επιβεβαιώσει ότι ο πύραυλος είναι ασφαλής ώστε να μεταφέρει στο μέλλον πληρώματα.

Σηματοδοτεί τη μεγάλη έναρξη του προγράμματος Artemis, που φιλοδοξεί να στείλει στη Σελήνη την πρώτη γυναίκα και τον πρώτο μη λευκό αστροναύτη.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί εκεί μια βιώσιμη ανθρώπινη παρουσία για να προετοιμαστεί ένα ταξίδι προς τον Άρη.

Η προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό προβλέπεται για τις 11 Δεκεμβρίου.

Το 2024, η αποστολή Artemis 2 θα οδηγήσει αστροναύτες μέχρι τη Σελήνη, αλλά και πάλι δεν θα προσεδαφιστεί εκεί. Η τιμή της προσεδάφισης θα ανήκει στο πλήρωμα της Artemis 3 και θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο το 2025.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.

Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission - approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec

— NASA (@NASA) November 21, 2022