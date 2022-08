Νavtex Τουρκίας: Μέχρι τις 7/10 στο Γιορουκλέρ 1 το Αμπτουλχαμίτ

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα βρίσκεται το τεμάχιο Γιορουκλέρ 1, 55 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γκαζίπασα της Τουρκίας (ανοιχτά της Αττάλειας) το νέο γεωτρύπανο της Τουρκίας, Αμπντουλχαμίντ Χαν, σύμφωνα με τη Navtex που δημοσιεύθηκε.

«Σήμερα στέλνουμε το πλοίο Aμπντουλχαμίτ Χαν προς τη Γαλάζια Πατρίδα, τη νέα μας διαδρομή γεώτρησης προς την ανατολική Μεσόγειο», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της τελετής απόπλου στο Τασουτσού της Μερσίνης, προσθέτοντας «το τεμάχιο Γιορουκλέρ 1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μας σχεδίου στην ανατολική Μεσόγειο».

Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz göreve başlıyor.https://t.co/MFYPwNQ3vQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2022

Μετά την τελετή, δημοσιεύτηκε η Navtex για το Αμπντουλχαμίντ Χαν, το οποίο θα βρίσκεται στην περιοχή μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Τρία ακόμη πλοία θα συνοδεύσουν το γεωτρύπανο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε φέρει αιώνες έργων και η Τουρκία έχει έρθει σε διαφορετικό σημείο με το γεωτρύπανό μας Αμπντουλχαμίντ. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους έκαναν την Τουρκία μια από τις κορυφαίες χώρες στον τομέα των γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο».

Η τουρκική navtex

Αμέσως μετά την ομιλία Ερντογάν εκδόθηκε και η τουρκική navtex για την πορεία του γεωτρύπανου.

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

