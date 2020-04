«Ναυάγιο» στο Eurogroup - Διεκόπη η τηλεδιάσκεψη

Δεν βγήκε «λευκός καπνός» από το Eurogroup για την συντονισμένη απάντηση της ευρωζώνης στις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού. Μετά από 16 ώρες διαβουλεύσεων, ο πρόεδρος της Ευρωομάδας Μάριο Σεντένο ανακοίνωσε σήμερα στις 9 το πρωί πως «ανέστειλε» τις εργασίες του συμβουλίου έως αύριο.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Μάριο Σεντένο ανέφερε τα εξής «Μετά από 16 ώρες συζητήσεων ήλθαμε κοντά σε μια συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Ανέστειλα το Eurogroup και θα συνεχιστεί αύριο Πέμπτη. Ο στόχος μου παραμένει: Ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό δίκτυ ασφαλείας εναντίον των επιπτώσεων του κορωνοϊού (για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι χώρες) και μια δέσμευση για ένα ευμέγεθες σχέδιο ανάκαμψης».

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο ήταν τα βασικά θέματα που έως τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν ανοικτά: Το «δημοσιονομικό εργαλείο» της ζώνης του ευρώ, ήτοι ένα «recovery fund» που θα εκδίδει κοινό χρέος, αλλά και οι όροι δανεισμού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) κρατών που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ταχθεί υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ταμείου δυναμικότητας 450 δισ. ευρώ, το οποίο θα εκδίδει μεσοπρόθεσμα ομόλογα. Το Ταμείο αυτό θα είναι διάρκειας πέντε έως δέκα ετών, θα τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εκδίδει ομόλογα με την εγγύηση των κρατών-μελών της ΕΕ και θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από έκτακτες ή τακτικές εισφορές από τα κράτη-μέλη. Στο Eurogroup των 16 ωρών δεν μπόρεσε να υπάρξει συμφωνία για το θέμα αυτό.

Ένα δεύτερο ζήτημα που δυσχέρανε τις συζητήσεις είναι οι προϋποθέσεις στη βάση των οποίων ο ESM θα χορηγεί πιστώσεις στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Χώρες όπως η Ιταλία ζήτησαν να μην υπάρχει καμία αναφορά σε όρους, ωστόσο Γερμανία και Ολλανδία ζήτησαν να υπάρξουν προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν τον ESM ως εκδότη χρέους.

Σημειώνεται πως η ευρωζώνης προωθεί ένα συνδυασμένο πακέτο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 500 δισ. ευρώ κατά της κρίσης του κορονοϊού. Το πακέτο των 500 δισ. ευρώ προβλέπει τη χρήση προληπτικής πιστωτικής γραμμής από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για την άντληση 240 δισ. ευρώ με ελαστικές προϋποθέσεις, την χορήγηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιπλέον χρηματοδότησης ύψους έως και 200 δισ. ευρώ και την εφαρμογή του προγράμματος SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της απασχόλησης, με δάνεια ύψους 100 δισ. ευρώ προς τα κράτη-μέλη.

Μετά την αναστολή του Eurogroup η προγραμματισμένη για σήμερα στις 11το πρωί τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση του Τύπου των Μάριο Σεντένο, Πάολο Τζεντιλόνι και Κλάους Ρέγκλινγκ, αναβάλλεται για αύριο.

Τέλος, η αναστολή θα δώσει τη δυνατότητα στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης να διαβουλευτούν με τους αρχηγούς των κρατών τους και να αναληφτούν πρωτοβουλίες στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

