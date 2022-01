Νέα «μεγάλη έκρηξη» του ηφαιστείου στην Τόνγκα (βίντεο)

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο έχει έδρα τη Χαβάη (ΗΠΑ), ανέφερε από την πλευρά του πως εντόπισε μεγάλα κύματα στην περιοχή. «Μπορεί να προέρχονται από νέα έκρηξη του ηφαιστείου στην Τόνγκα», εκτίμησε το Κέντρο, εξηγώντας πως «δεν έχουν καταγραφεί εξ όσων είναι γνωστά σεισμοί μεγέθους ικανού να προκαλέσουν τέτοια κύματα».

Λίγες ώρες πριν την νέα «μεγάλη έκρηξη» του ηφαιστείου στην Τόνγκα οι αυστραλιανές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι οι αρχικές τους αναφορές δεν υποδηλώνουν τεράστιες απώλειες στην Τόνγκα μετά την πρόκληση ενός τσουνάμι από την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου, αλλά πρόσθεσαν ότι υπήρξαν "σημαντικές ζημιές" σε δρόμους και γέφυρες στο νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού.

Absolutely surreal video from Tonga. A family who’d just finished choir practice when the tsunami hit. pic.twitter.com/MVrNRnHDel

— Mariner Fagaiava-Muller (@marinerfagaiava) January 16, 2022