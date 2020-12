Νέα Navtex από την Τουρκία

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1507/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-12-2020 11:29)

TURNHOS N/W : 1507/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, FROM 090500Z DEC 20 TO 100700Z DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 100800Z DEC 20.