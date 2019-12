Νέα Ορλεάνη: Ένοπλος άνοιξε πυρ στη Γαλλική Συνοικία (Φώτο&Video)

Σύμφωνα με τις Αρχές, δύο από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ προς το παρόν δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σύλληψη.

Το συμβάν σημειώθηκε στην Canal Street, σε πολυσύχναστο δρόμο με πληθώρα εμπορικών καταστημάτων, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Associated Press.

Chief Ferguson says 5 people were taken to UMC, 5 more to Tulane hospital. 2 are critical.

— Rilwan Balogun (@RilwanFox8) December 1, 2019