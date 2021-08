Νεαρή Αφγανή ικετεύει και κλαίει για να φύγει (βίντεο)

Εκλιπαρεί τους Αμερικανούς στρατιώτες να την αφήσουν να μπει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για να εγκαταλείψει τη χώρα... αυτή είναι πραγματικότητα μιας νεαρής Αφγανής που βιώνει τον εφιάλτη της αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα, μετά την επικράτηση του χάους που έφερε η αναρρίχηση των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Στο συγκλονιστικό βίντεο από την Καμπούλ καταγράφεται το σκηνικό του απέραντου σπαραγμού.

Η νεαρή κοπέλα που έχει γνωρίσει μια άλλη ζωή πιο ελεύθερη, καθώς πριν από 20 χρόνια εκδιώχθηκαν οι Ταλιμπάν από την εξουσία, είναι εμφανώς τρομοκρατημένη.

Χιλιάδες άνθρωποι, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει πιθανότητα διαφυγής, εξακολουθούν να συνωστίζονται έξω από το συγκρότημα του αεροδρομίου της Καμπούλ.

Την έναρξη μιας πολιτικής περιόδου, που μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από διαταραχή των ισορροπιών και σειρά προβληματισμών, σηματοδοτεί και επίσημα η πρόθεση των Ταλιμπάν να ανακοινώσουν νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για το Αφγανιστάν εντός των επόμενων εβδομάδων.

Τα νέα τους σχέδια γνωστοποίησε εκπρόσωπός τους, λίγες ημέρες αφότου δόθηκε η συνέντευξη Τύπου με την οποία έδωσαν ένα πρώτο στίγμα της διακυβέρνησής τους.

«Νομικοί, θρησκευτικοί και ειδικοί στην εξωτερική πολιτική μεταξύ των Ταλιμπάν στοχεύουν να παρουσιάσουν το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος των Ταλιμπάν.

«Μπορούμε να καταλάβουμε τον πανικό, το στρες και την αγωνία. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εμείς δεν θα λογοδοτήσουμε, αλλά αυτό δεν θα συμβεί», σημείωσε.

Το νέο πλαίσιο για τη διακυβέρνηση του Αφγανιστάν δεν θα αφορά μια δημοκρατία με τον δυτικό ορισμό του όρου, αλλά «θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι Ταλιμπάν επεδίωξαν να παρουσιάσουν ένα πιο μετριοπαθές πρόσωπο μετά την ταχεία ανάληψη του ελέγχου της Καμπούλ την Κυριακή. Στο Αφγανιστάν, ωστόσο, οι σκηνές χάους δημιουργούν βαθιά ανησυχία, με τον κόσμο πανικόβλητο να τρέχει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για διαφυγή και να ποδοπατείται.

Οι δυτικές δυνάμεις, την ίδια ώρα, εκφράζουν τον προβληματισμό τους για καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων και ειδικά των ελευθεριών των γυναικών. Οι Ταλιμπάν έχουν, έως τώρα, δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασάφειας γύρω από τα δικαιώματα των γυναικών.

Έχουν διαμηνύσει ότι θα προβλέπονται δικαιωμάτα για τις γυναίκες εντός όμως των ορίων που υπαγορεύει το καθεστώς τους, δηλαδή της πιο σκληρής εκδοχής της σαρία.

Κατά την περίοδο διακυβέρνησής τους, από το 1996 έως το 2001, οι Ταλιμπάν απέκλειαν τις γυναίκες από εκπαίδευση και εργασία, ενώ τις υποχρέωναν να φορούν μπούρκα που κάλυπτε ολόκληρο το πρόσωπό τους.

Χάος συνεχίζει και επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με χιλάδες Αφγανούς να προσπαθούν να φύγουν απο τη χώρα απο τη στιγμή που οι Ταλιμπαν ανέλαβαν τον έλεγχο της πρωτεύουσας.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail τα πλάνα που τραβήχτηκαν από τη βόρεια πύλη του αεροδρομίου Χαμίντ Καρζάι φαίνονται οικογένειες να έχουν πέσει στο έδαφος την ώρα που οι συγκεντρωμένοι απομακρύνονταν από τις πύλες εισόδου. Για να γίνει αυτό οι στρατιώτες έριξαν καπνογόνα και πυροβόλησαν στο αέρα. To αποτέλεσμα ήταν πολλά παιδιά να ποδοπατηθούν, φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια.

I hope someone can do a story on the people shot by Americans at the airport and those suffering due to blunders by Americans. The Americans are the ones to be blamed for this pandemonium at the airport. They left a stain on their already stained cruel legacy in Afghanistan. https://t.co/GwUxkOKR9O

#VIDEO : A small Afghan child was pulled over a wall to US soldiers at #Kabul airport as thousands attempted to flee following the Taliban's takeover of #Afghanistan . (Warning: distressing) pic.twitter.com/tugO3flzOx

NEW: "We know of no circumstance where American citizens, carrying an American passport, are trying to get through to the airport" in Kabul, Pres. Biden tells @sramosABC.

"But we will do whatever needs to be done to see to it they get to the airport." https://t.co/PCh0P9Jg9R pic.twitter.com/vxRekd69iA

— ABC News (@ABC) August 20, 2021