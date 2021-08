Νέες εκκενώσεις στην Καλιφόρνια -Η πυρκαγιά κατέκαψε την Γκρίνβιλ

Και άλλοι κάτοικοι της Καλιφόρνιας κλήθηκαν χθες Πέμπτη να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της εξάπλωσης της πυρκαγιάς Ντίξι, η οποία την Τετάρτη κατέκαψε μια πόλη στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

Η Γκρίνβιλ, μια πόλη περίπου 800 κατοίκων, περικυκλώθηκε από τις φλόγες της πυρκαγιάς Ντίξι το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη. “Το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Γκρίνβιλ καταστράφηκε ολοσχερώς”, ανήρτησε στο Twitter ο φωτογράφος Στιούαρτ Πάλεϊ.

The Dixie Fire ravaged Greenville, a small Northern California town, on Wednesday, leaving its main street in rubble and stretches of the community unrecognizable. https://t.co/fw0OrcqM8r pic.twitter.com/f6p65C3aGT

Η πυρκαγιά αυτή κατακαίει τη βόρεια Καλιφόρνια εδώ και τρεις εβδομάδες, ενισχυμένοι από συνεχείς ανέμους και λόγω της κλιματικής αλλαγής –κυρίως των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας. Πλέον έχει καταστρέψει περισσότερα από 1.100.000 στρέμματα.

“Κάναμε ό,τι μπορούσαμε”, δήλωσε ο Μιτς Μάτλοου, εκπρόσωπος των πυροσβεστών. “Μερικές φορές αυτό δεν αρκεί”.

Στην πόλη αυτή, που δημιουργήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα την περίοδο που είχε ξεκινήσει η αναζήτηση χρυσού στην περιοχή, καταστράφηκε ένα βενζινάδικο, ένα ξενοδοχείο και ένα μπαρ, όπως και κάποια παλιά κτίρια.

California’s giant Dixie Fire is hitting the town of Crescent Mills. “It’s on its way in now,” Ryan Kelly wrote in a text to me five minutes ago.

Ryan’s family evacuated but he stayed behind to try to protect his sister’s house. pic.twitter.com/rYupEBZoqm

— Annie Correal (@anniecorreal) August 6, 2021