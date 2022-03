Νεκροί 7 άμαχοι στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν το Κίεβο

Επτά άμαχοι πολίτες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που εγκατέλειπαν την περιοχή του Κιέβου μετά από βομβαρδισμούς.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε πως επτά πολίτες πέθαναν όταν Ρώσοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινητοπομπής που εγκατέλειπε την ευρύτερη περιοχή του Κιέβου έχοντας ξεκινήσει από το χωριό Paremoha, σύμφωνα με το Reuters.

"Μετά την επίθεση οι ρωσικές δυνάμεις ανάγκασαν τους επιζώντες να επιστρέψουν στο χωριό και τους απαγορεύουν να ξαναφύγουν" συμπληρώνει η υπηρεσία πληροφοριών.

❗️Occupiers shot women and children while they trying to evacuate from the village of #Pobeda in the #Kyiv region

War criminals killed seven people, including one child. The exact number of wounded is still unknown. pic.twitter.com/yS2pwYhLiv

