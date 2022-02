Νέο βίντεο Ζελένσκι - «Fake news ότι καταθέτουμε τα όπλα»

Νέο βίντεο από τους δρόμους του Κιέβου «ανέβασε» νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας πως ο ουκρανικός στρατός συνεχίζει να μάχεται και δεν σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα.

«Υπάρχουν πολλές πλαστές πληροφορίες στο διαδίκτυο ότι καλώ τον στρατό μας να καταθέσει τα όπλα και ότι υπάρχει εκκένωση», είπε.

Και συνέχισε: «Είμαι εδώ. Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα. Θα υπερασπιστούμε το κράτος μας».

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Ουκρανός πρόεδρος, σε νέο δραματικό μήνυμα καλούσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, στην «πιο δύσκολη νύχτα της ρωσικής εισβολής».

«Πρέπει να επιμείνουμε απόψε. Η μοίρα της Ουκρανίας κρίνεται αυτή τη στιγμή. Κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτικός, παρακαλούμε βοηθήστε ο ένας τον άλλον, ειδικά οι ηλικιωμένοι, όσοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση κινδύνου, πηγαίνετε στο καταφύγιο. Όποιος έχει ήδη ενταχθεί στην άμυνα της χώρας ή μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα - σταματήστε τον εχθρό όπου μπορείτε» είπε.

Μήνυμα Ζελένσκι στις ΗΠΑ: Χρειάζομαι πυρομαχικά, όχι μεταφορικό μέσο

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ μοιάζουν έτοιμες να βοηθήσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εγκαταλείψει το Κίεβο, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post.

Ωστόσο ο Ουκρανός πρέδρος σύμφωνα με το Associated Press έχει ήδη στείλει την απάντησή του: «Χρειάζομαι πυρομαχικά, όχι μεταφορικό μέσο», φέρεται να λέει στις ΗΠΑ.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην Washington Post ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να βοηθήσουν τον Ζελένσκι να αποφύγει τη σύλληψη ή τη δολοφονία από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής ο Ζελένσκι και άλλοι υψηλόβαθμοι ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι δεν είχαν εγκαταλείψει το Κίεβο.

went and translated that zelensky selfie video from the streets of kyiv, just to know what he was actually saying in response to the russian reports that he had fled -- so here it is for the rest of you, plus this music naturally felt right. enjoy. pic.twitter.com/JDLXtYAq5q

— Alex Kliment (@SaoSasha) February 25, 2022