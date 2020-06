Νέος ιός γρίπης των χοίρων στην Κίνα: Έχει μεταδοθεί σε ανθρώπους

Ο ιός G4 έχει ήδη περάσει από τα ζώα στους ανθρώπους, ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα αποδείξεις ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, που αποτελεί τη βασική ανησυχία των επιστημόνων.

Ερευνητές στην Κίνα ανακάλυψαν νέο στέλεχος γρίπης των χοίρων που είναι δυνατό να πυροδοτήσει πανδημία, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στην αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Ο αποκαλούμενος G4 ιός προέρχεται γενετικά από το στέλεχος H1N1 που προκάλεσε την πανδημία του 2009. Καθώς πρόκειται για νέο ιό, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν μικρή ή και καθόλου ανοσία σε αυτόν.

Διαθέτει «όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ώστε να μολύνει ανθρώπους» αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης, επιστήμονες σε κινεζικά πανεπιστήμια και στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Κίνας.

Οι ερευνητές, όπως αναφέρει ο «Guardian», έλαβαν από το 2011 έως το 2018, 30.000 ρινικά επιχρίσματα από χοίρους σε σφαγεία σε 10 κινεζικές επαρχίες και σε ένα κτηνιατρικό νοσοκομείο, γεγονός που τους επέτρεψε να απομονώσουν 179 ιούς γρίπης των χοίρων. Η πλειονότητα ήταν ενός νέου είδους, το οποίο είναι κοινό στους χοίρους από το 2016.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν διάφορα πειράματα, μεταξύ των οποίων και σε κουνάβια, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε μελέτες για τη γρίπη, επειδή παρουσιάζουν παρόμοια συμπτώματα με τους ανθρώπους.

Όπως παρατήρησαν, ο G4 είναι πολύ μολυσματικός, αναπαράγεται σε ανθρώπινα κύτταρα και προκαλεί πιο σοβαρά συμπτώματα στα κουνάβια απ' ό,τι άλλοι ιοί. Μάλιστα, προέκυψε ότι όποια ανοσία κι αν έχουν οι άνθρωποι από την έκθεσή τους στην εποχική γρίπη, δεν τους παρέχει καμία προστασία από τον G4.

Περισσότεροι από ένας στους 10 εργάτες σε σφαγεία έχουν ήδη μολυνθεί, σύμφωνα με τεστ αντισωμάτων που έδειξε έκθεση στον ιό. Τα τεστ έδειξαν ακόμα ότι το 4,4% του γενικού πληθυσμού φαινόταν να έχει εκτεθεί.

Έτσι, ο ιός έχει ήδη περάσει από τα ζώα στους ανθρώπους, ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα αποδείξεις ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, που αποτελεί τη βασική ανησυχία των επιστημόνων.

«Είναι ανησυχητικό ότι η μόλυνση του ανθρώπου στον ιό G4 θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξάπλωση και θα αυξήσει τον κίνδυνο ανθρώπινης πανδημίας» αναφέρουν οι ερευνητές.

Οι συγγραφείς ζητούν επείγοντα μέτρα για την παρακολούθηση όσων εργάζονται με χοίρους.

Η μελέτη, επισημαίνει ο καθηγητής Τζέιμς Γουντ από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ συνιστά «μία καλή υπενθύμιση» ότι διατρέχουμε συνεχώς τον κίνδυνο νέας εμφάνισης παθογόνων, καθώς και ότι τα εκτρεφόμενα ζώα, με τα οποία οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη επαφή παρά με την άγρια ​​φύση, μπορεί να λειτουργήσουν ως πηγή σημαντικών πανδημικών ιών.

Ένα επικίνδυνο νέο στέλεχος της γρίπης περιλαμβάνεται στις απειλητικές ασθένειες που παρακολουθούν οι επιστήμονες, ενόσω ο πλανήτης παλεύει με την πανδημία του νέου κορονοϊού.

