Νέος ισχυρός σεισμός στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν

Νέος ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα σύνορα Τουρκίας - Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τους εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε κοντά στο σημείο της πρωινής φονικής δόνησης που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα άτομα.

Όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται τρία παιδιά και πέντε ενήλικες.

Επιπλέον, 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι οκτώ νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι αρκετοί είναι εγκλωβισμένοι κάτω από συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.

Ο σεισμός προκάλεσε επίσης ζημιές σε ακόμη άγνωστο αριθμό κατοικιών σε τέσσερα χωριά κοντά στο επίκεντρο.

Μάλιστα, οι τοπικές Αρχές του χωριού Gelenler αναφέρουν ότι τουλάχιστον τα μισά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Teams are working in Van to rescue those stuck under buildings after the earthquake across the border in Iran – Turkey's Interior Ministry pic.twitter.com/8CjmJFWQ4r

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 23, 2020