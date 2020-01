Νέος κοροναϊός: Δείτε live την εξάπλωση του ιού παγκοσμίως

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κίνα με την εξάπλωση του νέου κοροναϊού, ενώ για την άμεση ενημέρωση του κόσμου επιστήμονες έχουν φτιάξει έναν διαδραστικό χάρτη που απεικονίζει τις περιοχές στις οποίες έχει «χτυπήσει», ενώ καταγράφει και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά.

Το Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering κατασκεύασε και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακό χάρτη που απεικονίζει την παγκόσμια εξάπλωση του κοροναϊού.

Η ιστοσελίδα δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του 2019-nCoV, σε παγκόσμιο χάρτη, ενώ επιτρέπει και free download των στοιχείων από τους επισκέπτες.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτά τα στοιχεία θα γίνουν πιο πολύτιμα καθώς συνεχίζουν να τα συλλέγουν.

«Η διάθεση των στοιχείων για download είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές», δήλωσε η καθηγήτρια Lauren Gardner, επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος.

Τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συλλέγονται από τον ΠΟΥ, το Centers for Disease Control and Prevention, το National Health Commission of the People’s Republic of China, και το Dingxiangyuan, ένα social networking site για επαγγελματίες υγείας που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά.

Τέλος οι εκδρομές στην Κίνα

Η Κίνα αναστέλλει όλες τις οργανωμένες εκδρομές, στο εσωτερικό και σε άλλες χώρες, από την 27η Ιανουαρίου καθώς η χώρα προσπαθεί να αποτρέψει την εξάπλωση του νέου κοροναϊού.

Αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα, τα κινεζικά ταξιδιωτικά πρακτορεία δεν θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία ούτε να πουλάνε οργανωμένα ομαδικά ταξίδια, σύμφωνα με το CCTV.

Κρούσματα του ιού αυτού έχουν επίσης αναφερθεί στην Αυστραλία, το Βιετνάμ, τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, τις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη, τη Γαλλία και την Ιαπωνία.

Δείτε ΕΔΩ live την εξάπλωση του ιού παγκοσμίως

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 1.438 επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού σε ολόκληρη τη χώρα με τον αριθμό των νεκρών ανέρχεται στους 42.

Κινέζος πρόεδρος: Η επιδημία επιταχύνεται

Κίνα μπορεί «να κερδίσει τη μάχη» εναντίον του νέου κοροναϊού, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ, αναφερόμενος στον ιό.

Ο επικεφαλής του κινεζικού κράτους έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη σύσκεψη της μόνιμης επιτροπής του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, ένα όργανο που απαριθμεί επτά μέλη και κυβερνά τη χώρα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Λίγο νωρίτερα, ο Σι Τζινπίνγκ είχε παραδεχθεί ότι η επιδημία «επιταχύνεται» και η Κίνα βρίσκεται σε «δύσκολη κατάσταση».

Παράλληλα, επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν από ένα ξενοδοχείο της Μόσχας σε νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν υψηλό πυρετό και συμπτώματα οξείας αναπνευστικής λοίμωξης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, που επικαλείται μια ιατρική πηγή, είναι όλοι τους Κινέζοι πολίτες.

Οι ασθενείς διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής Βοϊκόφσκι. Έφτασαν στη Μόσχα πριν από λίγες ημέρες, με ένα γκρουπ συνολικά 20 ατόμων.

Ο ιός έχει προκαλέσει συναγερμό διότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να αξιολογηθεί πόσο επικίνδυνος είναι και πόσο εύκολα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τα μέτρα που λαμβάνει το Πεκίνο

Την ίδια ώρα, στην πρωτεύουσα της χώρας, το Πεκίνο, οι αρχές θα αναστείλουν τα δρομολόγια σε ολόκληρη την επαρχία όλων των μικρών λεωφορείων από τις 26 Ιανουαρίου, με στόχο τον περιορισμό της επιδημίας, μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ.

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι σημεία ελέγχου θερμοκρασίας έχουν ήδη εγκατασταθεί σε 387 σιδηροδρομικούς σταθμούς στη χώρα.

Αξιωματούχος από την επαρχία Χουμπέι απηύθυνε έκκληση σε κινεζικές και ξένες εταιρίες να προσφέρουν ιατροφαρμακευτικές προμήθειες, όπως μάσκες και προστατευτικές φόρμες, οι οποίες είναι πολύ περιορισμένες.

Αρκετές εταιρείες γνωστοποίησαν ότι κλείνουν προσωρινά ορισμένα καταστήματά τους στην Γουχάν και στην επαρχία Χουμπέι ως μέτρο πρόληψης κατά του κοροναϊού.

Διευρύνεται η ζώνη αποκλεισμού

Την ίδια ώρα, διευρύνεται η ζώνη αποκλεισμού που έχει επιβληθεί για να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού.

Πέντε ακόμα πόλεις στην επαρχία Χουμπέι (κεντρική Κίνα) προστέθηκαν στις 13 που είχαν ήδη επηρεαστεί από τα μέτρα αυτά και που περιλαμβάνουν κυρίως την αναστολή λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και το κλείσιμο κεντρικών οδικών αρτηριών.

Παράλληλα, οι κινεζικές Αρχές προχώρησαν στη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων του κοροναϊού σε τρένα, λεωφορεία και αεροπλάνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Υγείας, θα δημιουργηθούν σημεία ελέγχου και όλοι οι ταξιδιώτες με συμπτώματα πνευμονίας «θα μεταφέρονται άμεσα» σε κάποιο ιατρικό κέντρο.

Σε κατάσταση συναγερμού το Χονγκ Κονγκ

Η κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ιού στο ασιατικό χρηματοπιστωτικό κέντρο, ανακοινώνοντας μια σειρά μέτρων προκειμένου να περιοριστεί η σύνδεση της πόλης με την ηπειρωτική Κίνα.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως τις 17 Φεβρουαρίου -είναι ήδη κλειστά λόγω των αργιών για το νέο κινεζικό έτος- ενώ θα ανασταλούν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις καθώς και τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ του Χονγκ Κονγκ και της Γουχάν.

Η Λαμ δήλωσε ότι ακυρώνονται άμεσα όλες οι επίσημες επισκέψεις στην ηπειρωτική χώρα καθώς και οι επίσημοι εορτασμοί για το νέο κινεζικό έτος. Δήλωσε επίσης ότι ζήτησε τη βοήθεια του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκείς ποσότητες με μάσκες.

Οι υγειονομικές Αρχές της μητρόπολης έχουν επιβεβαιώσει ότι 5 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό, οι οποίοι σχετίζονται με την Γουχάν, την πόλη που εμφανίστηκε αρχικά ο ιός, ενώ υπάρχουν άλλα 122 ύποπτα κρούσματα.

ΗΠΑ-Γαλλία απομακρύνουν τους πολίτες τους από την Γουχάν

Οι ΗΠΑ οργανώνουν μια πτήση τσάρτερ για την Κυριακή προκειμένου να φέρουν πίσω στη χώρα τους Αμερικανούς υπηκόους και διπλωμάτες από την κινεζική πόλη Γουχάν, γράφει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Το αεροσκάφος, χωρητικότητας 230 επιβατών, θα μεταφέρει διπλωμάτες από το αμερικανικό προξενείο όπως και Αμερικανούς πολίτες και τις οικογένειές τους, γράφει η Journal, επικαλούμενη ένα πρόσωπο με γνώση της επιχείρησης.

Η Ουάσιγκτον έλαβε έγκριση για την επιχείρηση από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες, συμπληρώνει η εφημερίδα.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν, επίσης, να κλείσουν προσωρινά το προξενείο τους στην Γουχάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αλλά και η Γαλλία σχεδιάζει να απομακρύνει τους Γάλλους υπηκόους, που έχουν εγκλωβιστεί στην Γουχάν.

«Το γενικό προξενείο, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, σχεδιάζει να δημιουργήσει μια υπηρεσία λεωφορείων προκειμένου να επιτρέψει στους Γάλλους πολίτες... και τις Κινέζες και άλλων εθνικοτήτων συζύγους και παιδιά τους να ταξιδέψουν από την Γουχάν στην Τσανγκσά», αναφέρεται σε email που εστάλη από το γαλλικό προξενείο, το οποίο επικαλέιται η εφημερίδα South China Morning Post.

Η Ταϊλάνδη έχει αναφέρει πέντε κρούσματα, η Αυστραλία τέσσερα, η Σιγκαπούρη, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ταϊβάν και η Μαλαισία από τρία, οι ΗΠΑ δύο περιπτώσεις και το Νεπάλ ένα κρούσμα.

Τα συμπτώματα και οι προσπάθειες των επιστημόνων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ενώ η επιδημία αποτελεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Κίνα, δεν είναι ακόμα κρίση παγκόσμιας εμβέλειας για τη δημόσια υγεία.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, ο ιός μεταλλάσσεται και μπορεί να μεταδοθεί μέσω της ανθρώπινης επαφής.

Οι πλέον ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και όσοι αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα υγείας.

Τρεις ερευνητικές ομάδες έχουν αρχίσει να εργάζονται για την ανάπτυξη πιθανών εμβολίων, σύμφωνα με τον Συνασπισμό για Καινοτομίες Επιδημικής Ετοιμότητας.

Οι επιστήμονες ελπίζουν οι δοκιμές για τα πρώτα πιθανά εμβόλια να γίνουν σε τρεις μήνες.