Νέος κοροναϊός: Με ρομπότ εξετάζεται ο άνδρας με τον ιό στις ΗΠΑ

Η θεραπεία του πρώτου ανθρώπου που διαγνώστηκε με κοροναϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπόθεση ελάχιστων γιατρών και ενός... ρομπότ!

Το ρομπότ, εξοπλισμένο με ένα στηθοσκόπιο βοηθάει τους γιατρούς να λαμβάνουν τα ζωτικά σημεία του ανθρώπου και να επικοινωνούν μαζί του μέσω μιας μεγάλης οθόνης, δήλωσε ο Δρ. George Diaz, επικεφαλής του τμήματος μολυσματικών ασθενειών στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Providence στο Everett της Ουάσινγκτον.

Ο άντρας, ο οποίος είναι γύρω στα 30, διαγνώστηκε με τον ιό τη Δευτέρα. Αρχικά πήγε σε επείγουσα κλινική φροντίδας στις 19 Ιανουαρίου και είπε στο προσωπικό ότι ανησυχούσε πως ενδεχομένως είχε συμπτώματα του νέου κοροναϊού επειδή είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην πόλη Γουχάν της Κίνας, δήλωσε ο Diaz.

Έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο Τακόμα του Σιάτλ στις 15 Ιανουαρίου, προτού ξεκινήσουν οι διαγνωστικές εξετάσεις στα αμερικανικά αεροδρόμια, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (US Centers for Disease Control and Prevention).

Ο άντρας, που είναι κάτοικος της κομητείας Snohomish, ήταν σε σταθερή κατάσταση την Πέμπτη και παραμένει σε απομόνωση.

Αξιωματούχοι υγείας της Ουάσιγκτον επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι έχουν επικοινωνήσει με 43 άτομα που θεωρούνται ότι είχαν στενή επαφή με τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος προσδιόρισε τους ανθρώπους με τους οποίους είχε αλληλεπιδράσει από την επιστροφή του από τη Γουχάν της Κίνας. Αυτές οι επαφές θα καλούνται καθημερινά και θα παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις οποιασδήποτε ασθένειας.

Οι ίδιοι προσδιόρισαν ως κοντινές επαφές οποιονδήποτε ήρθε σε επαφή με τον ασθενή και ήρθε σε πολύ κοντινή απόσταση με εκείνον για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ ήταν μολυσμένος ή είχε άμεση επαφή με τις εκκρίσεις του.

Ο 30χρονος έφτασε στο νοσοκομείο σε ένα ειδικό απομονωμένο φορείο που ονομάζεται ISOPOD και υποβλήθηκε σε θεραπεία σε απομονωμένη περιοχή δύο κλινών μακριά από τα πολυάσχολα τμήματα του νοσοκομείου, δήλωσε ο γιατρός.

«Το νοσηλευτικό προσωπικό στο δωμάτιο μετακινεί το ρομπότ τριγύρω, ώστε να βλέπουμε τον ασθενή στην οθόνη και να του μιλάμε», λέει ο Diaz, προσθέτοντας ότι η χρήση του ρομπότ ελαχιστοποιεί την έκθεση του ιατρικού προσωπικού στο μολυσμένο άτομο.

Δεν είναι σαφές πότε θα βγει ο ασθενής επειδή το Ιατρικό Κέντρο πρότεινε συμπληρωματικούς ελέγχους.

«Ψάχνουν για μια συνεχή παρουσία του ιού. Περιμένουν να δουν πότε ο ασθενής δεν θα είναι πλέον μεταδοτικός», δήλωσε ο Diaz στο CNNi την Πέμπτη.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, το νοσοκομείο εξέτασε το πρωτόκολλό του για τη θεραπεία ασθενών με εξαιρετικά μεταδοτικές ασθένειες, όπως ο MERS και ο έμπολα και προχώρησε σε αλλαγές μετά την επιδημία έμπολα.

«Γι’αυτό δημιουργήσαμε πρωτόκολλα που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε ασθενείς με μολυσματικές ασθένειες με τρόπο που να τους απομονώνουμε χωρίς να διαχέουμε τον ιό σε κανέναν», ανέφερε ο Diaz.

Cnn.gr