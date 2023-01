Νεπάλ: Επιβάτης κατέγραφε τη πτώση του αεροπλάνου (ΒΙΝΤΕΟ)

Τουλάχιστον 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την συντριβή της εσωτερικής πτήσης της Yeti Airlines στο φαράγγι του ποταμού Σέτι κοντά στο αεροδρόμιο Ποχάρα του Νεπάλ, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα της τελευταίας 30ετίας στην μικρή χώρα των Ιμαλαΐων.

Εκατοντάδες μέλη σωστικών συνεργείων συμμετείχαν στις έρευνες στην πλαγιά του λόφου όπου συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε 72 επιβαίνοντες στην πτήση από την πρωτεύουσα Κατμαντού προς την τουριστική πόλη Ποχαρά.

The Yeti Airlines flight with 72 people on board crashed in Nepal's Pokhara just 10 to 20 seconds before it was due to land, the carrier's spokesperson informed. There was no distress call from the cockpit before the disaster, he added. #Nepal #planecrash #yetiair #NepalPlane pic.twitter.com/6KVcpcdfBN

Οι έρευνες διακόπηκαν αργά χθες το βράδυ για να συνεχισθούν σήμερα.

Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα θύματα, πιστεύεται ότι και τα 72 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων μελών του πληρώματος, θεωρούνται νεκρά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημείο της συντριβής βρίσκεται σε ένα βαθύ φαράγγι με απότομους βράχους που δυσκολεύουν ακόμη και τις προσπάθειες διάσωσης.

Από τους επιβάτες στο αεροσκάφος, οι πέντε ήταν Ινδοί. Ένας από αυτούς, ο Sonu Jaiswal, φαίνεται ότι έκανε ένα live στο Facebook λίγο πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους και είναι- σύμφωνα με το NDTV- μεταξύ των νεκρών.

Το βίντεο αρχικά ανέβηκε στον λογαριασμό του στο Facebook, ο οποίος, ωστόσο, δεν είχε επαληθευτεί, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να το κατεβάσει.

Το βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ξεκινά με πλάνα των επιβατών που κάθονται μέσα στο αεροπλάνο και την πόλη από κάτω που φαίνεται από το παράθυρο καθώς το αεροπλάνο κάνει κύκλους πριν από την προσγείωση. Ξαφνικά ακούγεται μια έκρηξη και η οθόνη γίνεται άνω-κάτω. Τα τελευταία δευτερόλεπτα δείχνουν πυρκαγιά έξω από το παράθυρο και ακούγονται κραυγές επιβατών.

Το NDTV, το οποίο μετέδωσε το βίντεο, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τη γνησιότητά του.

Ένα άλλο βίντεο από το έδαφος είχε καταγράψει την πορεία της πτήσης καθώς ξεκινούσε την προσγείωση. Το αεροπλάνο ξαφνικά έγειρε προς τα αριστερά, γύρισε ανάποδα και οι αναφορές λένε ότι στη συνέχεια έσκασε «σε μια μπάλα φωτιάς».

Ο Abhishek Pratap Shah, πρώην βουλευτής του Νεπάλ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κογκρέσου του Νεπάλ, ο οποίος έστειλε το βίντεο, δήλωσε στο NDTV ότι έλαβε το βίντεο από έναν φίλο του που ανασύρθηκε σήμερα από τα συντρίμμια.

Dozens of people have died after a plane crash in the resort town of Pokhara in western Nepal.

The plane was carrying 68 passengers, including three infants, and four crew members.

Read more: https://t.co/IAd9vIMzBq pic.twitter.com/5UnyxbA6mI

— Sky News (@SkyNews) January 15, 2023