Νετανιάχου: Αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα

Την απόφασή του να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στην Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου, δήλωσε ότι «εκτιμά βαθιά την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου», αλλά επισήμανε ότι το Ισραήλ προχωρά «για να επαναφέρει την ηρεμία και την ασφάλεια στους πολίτες της χώρας».

"I have just come from the IDF operational command center; it is very impressive. With every passing day we are striking at more of the terrorist organizations' capabilities, targeting more senior commanders, toppling more terrorist buildings and hitting more weaponry stockpiles. pic.twitter.com/qfZ7NkKo2o

— PM of Israel (@IsraeliPM) May 19, 2021