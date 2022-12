Νετανιάχου κατά New York Times: Υπονομεύουν την επόμενη κυβέρνηση

Ο Ισραηλινός εντολοδόχος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τους New York Times ότι καλούν σε υπονόμευση της μελλοντικής κυβέρνησης, για την οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις να σχηματίσει.

«Αφού υποβάθμιζαν το Ολοκαύτωμα επί χρόνια στις τελευταίες σελίδες τους και δαιμονοποιούσαν για δεκαετίες το Ισραήλ στα πρωτοσέλιδά τους, οι New York Times καλούν τώρα ντροπιαστικά να υπονομευτεί η εκλεγμένη κυβέρνηση του Ισραήλ», έγραψε ο Νετανιάχου στο Twitter.

After burying the Holocaust for years on its back pages and demonizing Israel for decades on its front pages, the New York Times now shamefully calls for undermining Israel’s elected incoming government. pic.twitter.com/CqqAoN7lSX

