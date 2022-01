Νιγηρία: Τουλάχιστον 140 νεκροί από επίθεση ενόπλων στη Ζαμφαρά

Τουλάχιστον 140 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ενόπλους στη διάρκεια επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην πολιτεία Ζαμφαρά της βορειοδυτικής Νιγηρίας, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο τέσσερις κάτοικοι.

«Θάψαμε συνολικά 143 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τους συμμορίτες στις επιθέσεις αυτές», δήλωσε ο ένας απ' αυτούς τους κατοίκους, ο Μπαλαράμπ Αλχάτζι, αρχηγός ενός από τα χωριά που επλήγησαν απ' αυτές τις επιθέσεις στη Ζαμφαρά. Ο απολογισμός αυτός δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Εκατοντάδες ένοπλοι, που έφθασαν με μοτοσικλέτες, εξαπέλυσαν επιθέσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη σε δέκα χωριά στις περιφέρειες Άνκα και Μπουκουγιούμ, πυροβολώντας εναντίον των κατοίκων, λεηλατώντας και πυρπολώντας σπίτια, ανέφεραν οι κάτοικοι αυτοί.

