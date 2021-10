Νορβηγία: Τουλάχιστον 5 νεκροί από επίθεση τοξοβόλου (φωτος)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη δυο τραυματίστηκαν από έναν άνδρα που χρησιμοποιώντας ένα τόξο και βέλη εξαπέλυσε χθες επιθέσεις στη νορβηγική πόλη Κόνγκσμπεργκ, προτού συλληφθεί, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία, η οποία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

«Μπορώ δυστυχώς να επιβεβαιώσω ότι έχουμε πέντε νεκρούς και δύο τραυματίες», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο Εϊβίντ Ος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και έχουν εισαχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), πάντως, σύμφωνα με τον Εϊβίντ Ος, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο ένας είναι αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ, μια από τις αρκετές τοποθεσίες όπου έγιναν οι επιθέσεις του άνδρα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, δεν ενεχόταν παρά μόνο ένα πρόσωπο στις πράξεις αυτές», ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κονγκσμπέργκ.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο. Οι αρχές θεωρούν ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του. Τις αρχικές δηλώσεις του εκπροσώπου επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου και ο αρχηγός της αστυνομίας στη Νορβηγία, ο οποίος τόνισε ότι «δεν υπάρχει άλλος ύποπτος».

Σύμφωνα με τη νορβηγική τηλεόραση TV2 που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο δράστης είναι 37 ετών Δανός πολίτης που μένει στο Κόνγκσμπεργκ και αναγνωρίστηκε ως ο Μάρκους Βάιγκελμπεργκ, ένας προσηλυτισμένος μουσουλμάνος τώρα γνωστός ως Μαρέκ Αλ-Βιόλ. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε λίγα λεπτά πριν την επίθεση ορκίστηκε πίστη στους Ταλιμπάν.

Η αστυνομία για την ώρα δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του TV2, ούτε έχει ανακοινώσει το όνομα του 37χρονου δράστη, ωστόσο δηλώνει ότι ο κατηγορούμενος έχει συνήγορο υπεράσπισης τον δικηγόρο Fredrik Neumann., ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα στο Ντράμεν.

Όπως μεταδίδουν νορβηγικά Μέσα, ο φερόμενος ως δράστης είχε προαναγγείλει την πράξη του, ανεβάζοντας πριν από λίγες ημέρες βίντεο στο YouTube με τις ικανότητές του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης στόχευε ανθρώπους για 30 λεπτά, πριν επέμβει η αστυνομία.

Δείτε φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ξεκίνησε την επίθεση του μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Coop Extra, το οποίο βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης Κόνγκσμπεργκ. Ο εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις του καταστήματος και πρόσθεσε ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τα νορβηγικά ΜΜΕ, η σύλληψη του «τοξοβόλου» ήταν επεισοδιακή, καθώς διέφυγε από το σημείο και οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν σε διάφορες περιοχές της πόλης, πριν τον εντοπίσουν και προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Τα κίνητρα της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε σε διαφορετικές τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης, η οποία έχει 28.000 κατοίκους, παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα.

Αστυνομία: Δεν αποκλείουμε τρομοκρατική ενέργεια

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε αργά το βράδυ ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η επίθεση ήταν τρομοκρατική ενέργεια.

«Με δεδομένο όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, είναι φυσικό να διερευνηθεί εάν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος.

«Ο άνδρας που συνελήφθη δεν έχει ανακριθεί και είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε τα κίνητρά του».

Οι τραυματίες της επίθεσης έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

