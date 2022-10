Nord Stream: Οι πρώτες υποβρύχιες εικόνες από τις καταστροφές

Η σουηδική εφημερίδα Expressen έφερε στη δημοσιότητα τις πρώτες υποβρύχιες εικόνες από τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream, ο οποίος υπέστη ζημιές μετά από έκρηξη, τα αίτια της οποίας ακόμα διερευνώνται.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, τουλάχιστον πενήντα μέτρα της γραμμής φυσικού αερίου φαίνεται να έχουν καταστραφεί, 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να ταυτοποιήσουν ποιος εμπλέκεται στο ατύχημα, ωστόσο από την πρώτη στιγμή υποψιάζονται τη Ρωσία για δολιοφθορά, κάτι που η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά.

Για «εκρήξεις» που εκδηλώθηκαν στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 και ενισχύουν τις υποψίες για σαμποτάζ, είχε κάνει λόγο και ο Σουηδός ειδικός εισαγγελέας που είναι επιφορτισμένος με την σχετική έρευνα.

#Swedish journalists of the newspaper "Expressen" published pictures of the damaged #NordStream pipeline.#German investigators have not yet been able to identify those involved in the gas pipeline accident, but they suggest that #Russia may be behind the sabotage. pic.twitter.com/4YXMHDR7yD

— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2022