Νότια Κορέα, «Παράσιτα» και Μπραντ Πιτ στο στόχαστρο του... Τραμπ

Με την Ακαδημία Κινηματογράφου που βράβευσε τη νοτιοκορεάτικη ταινία «Παράσιτα» αλλά και με τον Μπραντ Πιτ, τα έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου βρέθηκε στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του το βράδυ της Πέμπτης, για την κίνηση της να βραβεύσει την ταινία «Παράσιτα», ως την καλύτερη ταινία της χρονιάς και την πρώτη ξενόγλωσση ταινία που παίρνει αυτό το βραβείο.

Αυτό που από ότι φαίνεται όμως ενόχλησε τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι το γεγονός πως πρόκειται για νοτιοκορεάτικη ταινία.

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw

— Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020