Ντάλας: Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν (BINTEO)

Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Wings Over Dallas το Σάββατο στις ΗΠΑ.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει ένα βομβαρδιστικό B-17 της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου να κατευθύνεται προς την πορεία πτήσης ενός πολύ μικρότερου αεροπλάνου, πάνω από το Dallas Executive Airport το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύντομα, το βομβαρδιστικό συγκρούεται με το μικρότερο αεροπλάνο, διαλύοντάς το. Οι μάρτυρες λένε ότι τα συντρίμμια είναι τώρα διασκορπισμένα στον αυτοκινητόδρομο 67 στο Τέξας, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι αρχές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ντάλας λένε ότι δεν γνωρίζουν ακόμη την κατάσταση κανενός από τους δύο πιλότους ή αν υπήρξαν τραυματισμοί από τα πεσμένα συντρίμμια.

*viewer discretion advised*

A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon

WFAA reports one was a B-17

