Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί το FBI εισέβαλε στην έπαυλή του

Το FBI πραγματοποίησε έφοδο στο θέρετρο Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και κατέσχεσαν σημαντικά έγγραφα. Η επιχείρησης φέρεται να πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εντατικοποίησης της ποινικής έρευνας του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις του πρώην προέδρου.

Το FBI εκτέλεσε το ένταλμα έρευνας στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας που εξετάζει την ενδεχομένως παράνομη αφαίρεση και καταστροφή αρχείων του Λευκού Οίκου από τον πρώην πρόεδρο μετά την αποχώρησή του από τα καθήκοντά του πέρυσι.

Η κίνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης να πραγματοποιήσει έρευνα στο Μαρ-α-Λάγκο για την αφαίρεση 15 κιβωτίων με προεδρικά αρχεία από τον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένων διαβαθμισμένων εγγράφων, καθώς και την καταστροφή άλλου υλικού, σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση της έρευνας.

JUST IN: Trump supporters gather outside Mar-a-Lago after FBI raid pic.twitter.com/zaFSSae7h9 — Florida’s Voice (@FLVoiceNews) August 9, 2022

Ο Τραμπ έχει βρεθεί και στο παρελθόν υπό έλεγχο για τις κατάφωρες παραβιάσεις του νόμου περί προεδρικών αρχείων του 1978 - που επιβάλλει τη διατήρηση των εγγράφων του Λευκού Οίκου - αλλά η έρευνα για πρώτη φορά, φαίνεται να υποδεικνύει πιθανό νομικό κίνδυνο για τον Τραμπ σχετικά με τις πρακτικές του όσον αφορά τα αρχεία του. Ο νόμος που διέπει την εσκεμμένη και παράνομη αφαίρεση ή καταστροφή προεδρικών αρχείων, αν και σπάνια εφαρμόζεται, επισύρει σημαντικές ποινές, όπως: πρόστιμα, φυλάκιση και, κυρίως, έκπτωση από την κατοχή τωρινών ή μελλοντικών αξιωμάτων.

A Cuban woman who is outside Mar-a-Lago questions why the FBI raided Trump, but not Hunter Biden. pic.twitter.com/Nf4pY4nYLP — The Post Millennial (@TPostMillennial) August 9, 2022

Ο πρώην πρόεδρος δεν βρισκόταν στο Μαρ-α-Λάγκο την ώρα της επιδρομής και βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, ανέφερε μία από τις πηγές. Μέχρι τη στιγμή που ο Τραμπ εξέδωσε δήλωση αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιδρομή βρισκόταν σε εξέλιξη, το FBI είχε ήδη αποχωρήσει από την ιδιοκτησία.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, το Μαρ-α-Λάγκο ήταν γνωστό ως ο "χειμερινός Λευκός Οίκος" του Τραμπ. Ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, επέστρεψαν στο θέρετρο της Φλόριντα μετά την αποχώρησή τους από την Ουάσινγκτον και έκτοτε ο πρόεδρος το έχει καταστήσει κέντρο των πολιτικών του συναλλαγών. Η επιδρομή έρχεται την ώρα που ο Τραμπ θέτει τις βάσεις για μια νέα προεδρική υποψηφιότητα το 2024 και στον απόηχο μιας σειράς καταδικαστικών δημόσιων ακροάσεων που κατέδειξαν τον ρόλο του ίδιου και των συμμάχων του στα γεγονότα που οδήγησαν στην επίθεση στο Καπιτώλιο πέρυσι.

🚨 BREAKING: Patriots arrive at Mar-a-Lago to show support for Donald Trump after news broke of the FBI’s Raid on him: pic.twitter.com/ILzFyMLDcB — Benny Johnson 🍊 (@bennyjohnson) August 9, 2022

Σε μια οργισμένη δήλωσή του, ο Τραμπ συνέκρινε την επιδρομή του FBI με το "Watergate" και προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη στους "Ριζοσπαστικούς Αριστερούς Δημοκρατικούς", οι οποίοι, όπως είπε, "απεγνωσμένα δεν θέλουν να είμαι υποψήφιος πρόεδρος το 2024 ... οι οποίοι θα κάνουν τα πάντα για να σταματήσουν τους Ρεπουμπλικάνους και τους Συντηρητικούς στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές".

Trump posted this on Truth Social an hour ago. 👀 pic.twitter.com/n6tlfOmwG0 — Daniel Bostic (@debostic) August 9, 2022

Επικεφαλής του FBI είναι ο Κρίστοφερ Ρέι, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ πριν αποχωρήσει από το αξίωμά του. Το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει αθόρυβα την προοπτική να ξεκινήσει ποινική έρευνα για το θέμα της αφαίρεσης εγγράφων από τον Τραμπ τουλάχιστον από τον Απρίλιο, σύμφωνα με πηγή με γνώση της έρευνας.

Υπεβθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανέφερε σε δήλωσή του: «Αυτοί είναι σκοτεινοί καιροί για το Έθνος μας, καθώς το όμορφο σπίτι μου, το Mar-A-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, βρίσκεται επί του παρόντος υπό πολιορκία, επιδρομές και καταλήψεις από μια μεγάλη ομάδα πρακτόρων του FBI. Τίποτα τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί σε Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Είπε ότι «μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, αυτή η απροειδοποίητη επιδρομή στο σπίτι μου δεν ήταν απαραίτητη».

Ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε κατά της δράσης του FBI, ενώ ισχυρίστηκε ότι «έσπασαν ακόμη και το χρηματοκιβώτιο μου».

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού και του Γουότεργκεϊτ, όπου οι πράκτορες εισέβαλαν στην Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών; Εδώ, αντίστροφα, οι Δημοκρατικοί εισέβαλαν στο σπίτι του 45ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει στη δήλωση του ο Τραμπ.

