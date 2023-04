Ντόναλντ Τραμπ: Του απαγγέλθηκαν 34 κατηγορίες - Δηλώνει αθώος

«Αθώος» δήλωσε, όπως άλλωστε αναμενόταν, ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά την άφιξή του στο δικαστήριο του Μανχάταν και αφού του απαγγέλθηκαν 34 κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση της εξαγοράς της σιωπής της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς το 2016.

Με καθυστέρηση περίπου 15 λεπτών, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, την ώρα που υποστηρικτές του διαδήλωναν έξω από το δικαστικό μέγαρο. Φορώντας σκούρο μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, ο 76χρονος Τραμπ εμφανίστηκε ανέκφραστος κατά την άφιξή του και χαιρέτησε τους υποστηρικτές του, υψώνοντας τη γροθιά του.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM

— CNN (@CNN) April 4, 2023