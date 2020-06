Ντόναλντ Τραμπ: Τρία βιβλία βγάζουν τα... «άπλυτα» στη φόρα

Το hashtag #TrumpIsNotWell κυριάρχησε για αρκετά 24ωρα στο Twitter. Αρρωστος ή όχι, έχει και κάτι άλλο που τον ταλαιπωρεί. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά τρία επικριτικά και ιδιαίτερα αποκαλυπτικά βιβλία έχουν συμβάλει αθροιστικά αυτή την περίοδο στον καταποντισμό της δημοτικότητάς του. Τα ποσοστά του έχουν πέσει στο ναδίρ, με τον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν να προηγείται κατά 13 μονάδες.

Το βίντεο στο οποίο ο Τραμπ έδειξε να δυσκολεύεται να πιει ένα ποτήρι νερό και στη συνέχεια να κατέβει μια ράμπα έκανε τον γύρο του κόσμου. «Η ράμπα που κατέβηκα μετά την ομιλία μου στο West Point ήταν πολύ μεγάλη και απότομη, δεν είχε κιγκλίδωμα και, το πιο σημαντικό, ήταν πολύ ολισθηρή», ανέφερε στο Twitter. «Το τελευταίο πράγμα που επρόκειτο να κάνω είναι να πέσω για να κάνουν πλάκα τα fake news. Τα τελευταία τρία μέτρα έτρεχα».

Οπως ήταν φυσικό, δεν άργησε να καταρριφθεί ο ισχυρισμός του Τραμπ ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Η ράμπα δεν ήταν «πολύ ολισθηρή», διότι εκείνη την ημέρα ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και οι υπόλοιποι καλεσμένοι την κατέβαιναν δίχως δυσκολία. Η εξονυχιστική έρευνα δεν άργησε να πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, η οποία εντάθηκε και από το γεγονός ότι ο πρόεδρος έγινε 74 ετών την περασμένη Κυριακή. Είναι ο μέχρι τώρα γηραιότερος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα δόθηκε στη δημοσιότητα το ετήσιο τσεκάπ του Τραμπ, το οποίο περιέγραφε συνοπτικά τη συνολική εικόνα της υγείας του. Παρ’ όλα αυτά, παρέλειψε να αναφερθεί σε απρογραμμάτιστη επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Walter Reed» τον Νοέμβριο του 2019. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους προέδρους που δημοσιοποιούσαν με λεπτομέρειες το ιατρικό ιστορικό τους, ο Τραμπ αρκέστηκε το 2016 σε μια ανεπίσημη «συστατική επιστολή». Ενα γράμμα από τον προσωπικό του γιατρό που έγραφε: «Εάν εκλεγεί ο κύριος Τραμπ μπορώ να δηλώσω κατηγορηματικά ότι θα είναι το πιο υγιές άτομο που εξελέγη ποτέ στην προεδρία. Η φυσική του δύναμη και η αντοχή του είναι εξαιρετικές».

Μια σειρά υπερβολικών και συχνά ανόητων, θα τολμούσε να πει κανείς, δηλώσεων από τους προσωπικούς του γιατρούς δεν καθησύχασε το κοινό. Και αυτό, παρότι ο ίδιος ο Τραμπ, το 2016, δεν έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει την αδιαθεσία της Χίλαρι Κλίντον ως βάση για προεκλογικό του σποτ. Μάλλον ήρθε η ώρα της αντεκδίκησης: τον πληρώνουν με το ίδιο νόμισμα.

Το μεγαλύτερο χτύπημα δεν ήρθε από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, αλλά από μια ομάδα Ρεπουμπλικάνων που έχουν εναντιωθεί στον Τραμπ. Δημιούργησαν ένα βίντεο 45 δευτερολέπτων με τίτλο «Ο Τραμπ δεν είναι καλά». Ο δρ Τζέιμς Μερικάνγκας, νευρολόγος και κλινικός καθηγητής Νευροψυχιατρικής στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου «George Washington», δήλωσε ότι είχε παρατηρήσει κάποιου είδους πρόβλημα στις κινήσεις του Τραμπ, προτού καν παρακολουθήσει το επίμαχο βίντεο.

Είναι εμφανές ότι έχει πρόβλημα με την ισορροπία του. Ανέφερε ως ενδεικτικό παράδειγμα τον τρόπο που κάθεται. «Δεν κλίνει πίσω από την καρέκλα - είναι πάντα γυρτός, με μια κλίση προς τα εμπρός. Με τα πόδια του απλωμένα. Αυτή είναι μια ενδεικτική στάση που υιοθετούν άτομα που πάσχουν από νευρολογικά προβλήματα. Και το πρόβλημά του με την ισορροπία με το βάδισμα επίσης είναι κάτι που καταδεικνύει κάποιο είδος εκφυλιστικού εγκεφαλικού προβλήματος, συνήθως στους μετωπιαίους λοβούς του εγκεφάλου».

Ο έμπειρος επιστήμονας ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι αν ο Τραμπ ήταν φίλος ή μέλος της οικογένειάς του θα τον παρέπεμπε για μαγνητική τομογραφία. Σε αυτό συνηγορεί και ένας επίσης έγκριτος γιατρός του Γέιλ, κρίνοντας γενικότερα από τη δημόσια εικόνα του προέδρου. «Θα έλεγα ότι μοιάζει με κάποιου είδους επίμονο νευρολογικό σημάδι που σε συνδυασμό και με άλλα θα ήταν αρκετά ανησυχητικό για να απαιτήσει σάρωση εγκεφάλου», έγραψε ο δρ Μπάντι Λι. Γιατροί στις ΗΠΑ εστιάζουν όχι μόνο στον τρόπο που περπατάει, κινείται ή κρατά ένα ποτήρι νερό. Υποστηρίζουν ότι στις δημόσιες εμφανίσεις μπερδεύει τα λόγια του, ενώ συχνά και η αλληλουχία των προτάσεων και των σκέψεών του μοιάζει να πάσχει. Με τον προεκλογικό αγώνα να κλιμακώνεται, το ζήτημα της υγείας του προέδρου φαίνεται να μπαίνει στο κέντρο του κάδρου: από τη μία ο 74χρονος πρόεδρος και από την άλλη ο 77χρονος διεκδικητής του θώκου.

Οι Αμερικανοί αρχίζουν να σταθμίζουν την υγεία και των δύο υποψηφίων. Σε περίπτωση που πράγματι ο Τραμπ έχει εύθραυστη υγεία, δεν θα είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο αποκρύπτεται από την κοινή γνώμη παραμένοντας επτασφράγιστο μυστικό στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος της δεκαετίας του 1930 και της δεκαετίας του 1940 Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ ήταν παράλυτος, αλλά οι φωτογράφοι σταμάτησαν να τον απεικονίζουν στο αναπηρικό καροτσάκι, με αποτέλεσμα πολλοί Αμερικανοί να μη γνωρίζουν καν τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι κράτησε μυστικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύντομης ζωής του ότι υπέφερε από τη νόσο του Αντισον, μια αρκετά απειλητική ασθένεια.

Αρρωστημενη σχεση

Ο πρόεδρος δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο το προβάδισμα 13 μονάδων του Τζο Μπάιντεν. Τα τρία βιβλία που βγάζουν τα άπλυτα του Τραμπ στη φόρα έχουν σκαρφαλώσει στην κορυφή των μπεστ σέλερ, τα δύο πριοτού ακόμα κυκλοφορήσουν. Οι προπαραγγελίες έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, σύμφωνα με την Amazon. Τα δύο από τα τρία είναι ιδιαίτερα επικριτικά για τον πρόεδρο.

Το πρώτο, γραμμένο από την ανιψιά του Μαίρη Τραμπ, φέρει τον τίτλο «Too Much and Never Enough: How my Family created the World’s Most Dangerous Man» (Yπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο του κόσμου). Το τάιμινγκ της κυκλοφορίας δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο για τον πρόεδρο, καθώς θα βγει στις 28 Ιουλίου, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που μέλος της οικογένειας Τραμπ καταθέτει τη δική του μαρτυρία, μέσα σε 240 σελίδες. Εκεί εξηγεί πώς συγκεκριμένα γεγονότα και οικογενειακές παθογένειες γαλούχησαν τον «κατεστραμμένο», όπως η συγγραφέας αποκαλεί τον άνδρα που επί του παρόντος καταλαμβάνει το Οβάλ Γραφείο.

Περιγράφει την περίεργη και αρρωστημένη σχέση που διατηρούσε με τα δύο αδέλφια και τους γονείς του. Αποκαλύπτει τις διαμάχες που υποφώσκουν στην οικογένεια, αλλά μέχρι τώρα έχουν καλυφθεί με συμβόλαια και οικονομικές συναλλαγές. Η 55χρονη ανιψιά του, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος με σπουδές στο Χάρβαρντ, αποκαλύπτει την «άκαρδη», όπως περιγράφει, συμπεριφορά του Τραμπ απέναντι στον αδελφό του και πατέρα της, αλλά και στον δικό του πατέρα, λέγοντας ότι «απέρριπτε και γελοιοποιούσε» τον ηλικιωμένο πατριάρχη της οικογένειας, όταν αυτός κατέπεσε και νόσησε από Αλτσχάιμερ.

Η Μαίρη είναι η κόρη του μεγαλύτερου αδελφού του προέδρου Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος πέθανε το 1981, σε ηλικία μόλις 42 ετών. Αιτία του πρόωρου θανάτου του ήταν ο χρόνιος αλκοολισμός του. Καταγγέλλει ότι ο Ντόναλντ ουσιαστικά εγκατέλειψε τον αδελφό του αποκηρύσσοντάς τον. Στο βιβλίο περιγράφεται πώς αυτή και ο αδελφός της κινήθηκαν δικαστικά εναντίον του Ντόναλντ και των αδελφών του το 2000, αμφισβητώντας τη διαίρεση της αυτοκρατορίας ακινήτων του παππού τους, μια και είχαν αδικηθεί.

Ενα θέμα που αποτυπώνεται λεπτομερέστερα είναι ο γενικότερος χειρισμός του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στα ανίψια, αλλά και στον ίδιο του τον αδελφό. Στο παρελθόν, ο ίδιος έχει μιλήσει επανειλημμένως για το πώς ο θάνατος του αδελφού του επηρέασε τη ζωή του. Σε μία σπάνια παραδοχή του, πέρυσι, στη «Washington Post» ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι μετανιώνει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Φρεντ Τζούνιορ, προτού εκείνος φύγει από τη ζωή.

Επέμεινε, όμως, ότι η μετέπειτα οικονομική διαμάχη με τα παιδιά του αδελφού του είχε διευθετηθεί φιλικά, λέγοντας ότι «τα έχουμε βρει». Αποψη που, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν ασπάζεται η ανιψιά του. Ως ενδεικτικό παράδειγμα της σκληρότητάς του, η Μαίρη αναφέρει το περιστατικό στο οποίο ο θείος της αρνήθηκε να προσφέρει τα χρήματα που απαιτούνταν για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης του ανιψιού του. Οι σχέσεις τους έκτοτε είναι παγωμένες.

Αμέσως μετά την εκλογή του Τραμπ, η Μαίρη δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της στο Twitter. «Αυτή είναι μία από τις χειρότερες νύχτες της ζωής μου», έγραψε. Μεταξύ άλλων, το βιβλίο θα περιλαμβάνει «φρικιαστικές και αλαζονικές ιστορίες» για τον θείο της, καθώς και την αποκάλυψη ότι η Μαίρη ήταν αυτή που διέρρευσε φορολογικές δηλώσεις και άλλα εξαιρετικά εμπιστευτικά χρηματοοικονομικά έγγραφα στους «New York Times», συμβάλλοντας έτσι στην ενδελεχή έρευνα για την προέλευση του πλούτου του Τραμπ. Εδωσε δηλαδή την πραγματική οικονομική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου, ανατρέποντας την εικόνα που είχε χτίσει τόσα χρόνια ο επιχειρηματίας ότι δήθεν είναι ένας αυτοδημιούργητος μεγιστάνας.

Η πραγματικότητα είναι ότι κληρονόμησε 413 εκατ. δολάρια από την επιχείρηση ακινήτων του πατέρα του. Ο ίδιος ο πρόεδρος εμφανίζεται εξοργισμένος με την ανιψιά του, ενώ προετοιμάζεται να κινηθεί δικαστικά εναντίον της. Το βιβλίο περιλαμβάνει και τις συνομιλίες της συγγραφέως με την αδελφή του, την 83χρονη συνταξιούχο ομοσπονδιακή δικαστή Μαριάν Τραμπ Μπάρι, η οποία δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον αδελφό της. Στο βιβλίο μεταφέρονται τα διόλου κολακευτικά λόγια για τον αδερφό της, μεταξύ των οποίων ότι είναι κατά της προεδρίας του.

Ο Τζον Μπόλτον

Εξίσου και ακόμα πιο δυσάρεστο για τον Τραμπ είναι και το πόνημα του Τζον Μπόλτον, του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, με τίτλο «The Room Where It Happened, A White House Memoir». Αποσπάσματά του έχουν κυκλοφορήσει στους «New York Times», στη «Washington Post» και τη «Wall Street Journal». Εδώ μπορεί να μην περιγράφονται ντροπιαστικές διηγήσεις από το παρελθόν του, αλλά ο συγγραφέας κατηγορεί ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο για προσπάθεια εξασφάλισης στήριξης από την Κίνα, με στόχο την επικράτησή του στις εκλογές.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Τραμπ ζήτησε από την Κίνα να χρησιμοποιήσει την οικονομική της επιρροή για να του δώσει την απαιτούμενη ώθηση. «Ο Τραμπ, τότε, ακατανόητα, έστρεψε τη συζήτηση στις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές, κάνοντας έναν υπαινιγμό στην οικονομική ικανότητα της Κίνας και παρακάλεσε τον Σι να εξασφαλίσει ότι θα κερδίσει», γράφει ο Μπόλτον.

Να θυμίσουμε ότι ο Μπόλτον εκτοπίστηκε τον Σεπτέμβριο από το πόστο του, λόγω «πολιτικών διαφωνιών». Η σχέση του Τραμπ με την Κίνα δεν είναι το μόνο με το οποίο καταπιάνεται ο αλλοτινός του συνεργάτης. Κάνει λόγο για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, ώστε να βοηθάει άτομα που συμπαθεί, ακόμα κι αν πρόκειται για δικτάτορες! Μεταφέρει μια συζήτηση του 2018 με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Ο Ερντογάν αναφέρθηκε σε μια τουρκική εταιρεία που βρισκόταν υπό διερεύνηση στις ΗΠΑ, αλλά “ήταν αθώα”. Ο Τραμπ τότε είπε στον Ερντογάν πως θα διευθετήσει το ζήτημα, εξηγώντας του ότι οι εισαγγελείς της περιοχής δεν ήταν άνθρωποί του, αλλά του Ομπάμα και θα διόρθωνε το πρόβλημα όταν αναλάμβαναν οι δικοί του».

Τo βιβλίο περιγράφει έναν πρόεδρο με άγνοια στοιχειωδών γεωγραφικών και γεωπολιτικών ζητημάτων. Αγνοια που είχε καταντήσει το ανέκδοτο των συνεργατών και συμβούλων του που μέχρι να δουν την πόρτα της εξόδου είχαν εκπλαγεί από την ανάρμοστη και ανορθόδοξη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τη «Washington Post», ο Μπόλτον ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ είπε πως μια εισβολή στη Βενεζουέλα θα ήταν «cool» και πως η χώρα ήταν «πραγματικά μέρος των ΗΠΑ». Είχε, μάλιστα, ρωτήσει κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βρετανία την πρώην πρωθυπουργό Τερέζα Μέι: «Είστε πυρηνική δύναμη;»!

Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να σταματήσει το βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγες μόλις ημέρες, στις 23 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, ζητάει από το δικαστήριο να κατασχέσει όλα τα έσοδα του Μπόλτον από το βιβλίο και να τον υποχρεώσει να ζητήσει από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster να το αποσύρει. Το βασικό νομικό επιχείρημα που θα επικαλεστεί είναι ότι δεν πρόκειται για τα απομνημονεύματα του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, αλλά για την αποκάλυψη απόρρητων στοιχείων που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Ο Μπόλτον έχει ήδη επιλέξει μια δυνατή ομάδα δικηγόρων, η οποία αντεπιτίθεται δηλώνοντας ότι η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να μη δημοσιευτούν πληροφορίες πολιτικά επιζήμιες για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο πρώην σύμβουλός του θα έχει «πολύ ισχυρό ποινικό πρόβλημα», εάν προχωρήσει στη δημοσίευση του βιβλίου. Το χαρακτήρισε «εξαιρετικά ακατάλληλο», ενώ ισχυρίστηκε ότι «κάθε συνομιλία που είχε μαζί μου ήταν απόρρητη».

Ο γενικός εισαγγελέας Μπιλ Μπαρ ισχυρίστηκε ότι πράγματι τίθεται ζήτημα, καθώς ο Μπόλτον δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία επανεξέτασης με τον Λευκό Οίκο του περιεχομένου του βιβλίου πριν από τη δημοσίευση, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα δημοσιευτούν απόρρητες και εθνικά σημαντικές πληροφορίες. Ο δικηγόρος Μαρκ Ζέιντ σημειώνει ότι η κίνηση του Λευκού Οίκου να μπλοκάρει την κυκλοφορία του βιβλίου, ακόμα κι αν γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο, είναι απίθανο να εμποδίσει την κυκλοφορία ευαίσθητων πληροφοριών. Και αυτό δεδομένου ότι μια σειρά από μεγάλα μέσα ενημέρωσης είναι πιθανό να έχουν αντίγραφα.

Και όλα αυτά, ενώ δεν έχει ακόμα κοπάσει ο θόρυβος από τη βιογραφία της πρώτης κυρίας. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι ο λόγος που καθυστέρησε τη μετακόμισή της από τη Νέα Υόρκη στον Λευκό Οίκο το 2017 ήταν επειδή επαναδιαπραγματευόταν το προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Tραμπ. Μεταξύ άλλων μη κολακευτικών πληροφοριών για τα άδυτα του προεδρικού ζευγαριού είναι ότι ο Τραμπ αρέσκεται να επιδεικνύει τη Μελάνια στον κόσμο ως αντικείμενο. Στο παρελθόν, μάλιστα, της ζητούσε να κάνει πασαρέλα.

Ενδιαφέρον έχει και η ένταση που προκάλεσε στο ζευγάρι η αποκάλυψη της υποτιθέμενης εξωσυζυγικής σχέσης του Τραμπ με Κουνελάκι του «Playboy». Εκεί που εστιάζονται οι περισσότεροι αναγνώστες, όμως, είναι οι τεταμένες σχέσεις της Μελάνια με την κόρη του συζύγου της Ιβάνκα. Μια ανησυχία της Μελάνια είναι μήπως ο μοναχογιός της αδικηθεί στην κληρονομιά, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα κοντά στην υπόλοιπη οικογένεια. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η εικόνα που περιγράφεται στο βιβλίο απέχει αρκετά από αυτή που είχαν σχηματίσει οι περισσότεροι για εκείνη. Η συγγραφέας και δημοσιογράφος που υπογράφει το βιβλίο υποστηρίζει ότι μόνο καταπιεσμένη δεν είναι. Αντιθέτως, τη σκιαγραφεί ως μαχήτρια, φιλόδοξη και αρκετά χοντρόπετση.

protothema.gr