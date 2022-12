Ντονμπάς:Πυραυλικά πλήγματα σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν χώρο αποθήκευσης καυσίμων στη Σαχτιόρσκ, στην περιοχή Ντονμπάς (ανατολική Ουκρανία), χθες Παρασκευή.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος Αλεξάντερ Σάταφ της φιλορωσικής διοίκησης της περιοχής, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Χτυπήθηκε χώρος αποθήκευσης καυσίμων, δυστυχώς υπάρχουν θύματα», ανέφερε.

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες για τα τουλάχιστον δύο πυραυλικά πλήγματα στην εγκατάσταση.

Κατά τη ρωσική πλευρά, οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αμερικανικής κατασκευής σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS στη χθεσινή επίθεση.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

