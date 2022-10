Ο Έλον Μασκ έκανε ελληνική ανάρτηση στο Twitter

Το γεγονός ότι ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του στο Twitter, όχι μόνο για να ενημερώνει για τα φιλόδοξα project του αλλά και για να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις, είναι γνωστό σε όλους. Ο ιδρυτής της Tesla δεν διστάζει να πάρει θέση για φλέγοντα κοινωνικά θέματα, για την πολιτική ζωή της χώρας του ή ακόμα και για διεθνείς κρίσεις, όπως π.χ. ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αν και γενικά δεν μασάει τα λόγια του, ο Μασκ επιλέγει ορισμένες φορές να κάνει πιο αινιγματικές αναρτήσεις, θέλοντας ενδεχομένως να βάλει τους followers του να «σκεφτούν» για να... συμπληρώσουν τα κενά. Μία από αυτές τις αναρτήσεις έκανε σήμερα τα ξημερώματα ο CEO της SpaceX, όταν ανέβασε ένα tweet με μία μόνο λέξη, και αυτή ελληνική.

διαλεκτική — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2022

«Διαλεκτική» έγραψε στο post του o 52χρονος, αφήνοντας τους followers του να... ψάχνονται για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη και σε τι μπορεί να αναφέρεται.

Φυσικά, αρκετοί χρήστες κατέφυγαν στο Google Translate και κατόπιν στο λήμμα «Dialectics» της Wikipedia προκειμένου να καταφέρουν να βγάλουν άκρη, ενημερώνοντας κατόπιν τους άλλους σχολιαστές για την «τέχνη να φτάνει κανείς στην αλήθεια μέσω της σύγκρουσης αντίθετων απόψεων».

Ενδιαφέρον είχαν όμως και οι θεωρίες πολλών χρηστών για τον λόγο που ο Μασκ πόσταρε αυτή τη λέξη, με κάποιους να την εκλαμβάνουν ως αναφορά στη σύγκρουση Ρωσίας- Ουκρανίας και άλλους να... τρολάρουν, λέγοντας ότι πρόκειται πιθανόν για το όνομα του επόμενου παιδιού του.

Dialectic (Greek: διαλεκτική, dialektikḗ; related to dialogue; German: Dialektik), also known as the dialectical method, is a discourse between two or more people holding different points of view about a subject but wishing to establish the truth through reasoned argumentation. — Michael Davis (@Michael78470791) October 25, 2022

Is that elvish? — Vamp Capital🩸 (@RampCapitalLLC) October 25, 2022

For non greeks: "διαλεκτικη" (dialectical method) means a conversation between two (or more) different points of view to find common ground(or the truth) through reasoned argumentation. I suppose to resolve the Ukraine-Russia crisis — Dimitris Moutsatsos (@ugh82) October 25, 2022

Oh you’re having another kid with some random woman who works for you and this is their name. Got it. — lǝɐɥɔıɯ uopuɐɹq 🏳️‍🌈✈️⛰📖🏋️‍♂️ (@bmrslc) October 25, 2022

protothema.gr