Ο Έλον Μασκ παρουσίασε... ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Έξι και πλέον μήνες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ελον Μασκ «κατέθεσε» το ειρηνευτικό του σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης ζητώντας από τα εκατομμύρια των ακολούθων του στο Twitter να ψηφίσουν σε μια μικρή δημοσκόπηση.

Το σχέδιο αποτελείται από τέσσερα σημεία αλλά χωρά στους 280 χαρακτήρες ενός tweet.

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.

