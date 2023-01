Ο Έλον Μασκ «τρολάρει» τον Άντριου Τέιτ

Ο Έλον Μασκ χλεύασε τον «τοξικό» influencer Άντριου Τέιτ, αφού νωρίτερα ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla επαίνεσε την Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Μερικές φορές είναι απλά καλύτερο να φτιάχνεις πίτσα στο σπίτι», έγραψε το αφεντικό του Twitter σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δημοφιλής boxer και TikToker, Άντριου Τέιτ συνελήφθη με τον αδερφό του, Τρίσταν στη Ρουμανία, καθώς κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και βιασμό.

Προφανώς, ο Έλον Μασκ αναφερόταν στην εικασία ότι, τον 36χρονο Άντριου Τέιτ τον συνέλαβε η αστυνομία να κρύβεται στη Ρουμανία, αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο κρατούσε ένα κουτί πίτσας, από γνωστή αλυσίδα.

Sometimes it’s just better to make pizza at home

