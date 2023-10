O ισραηλινός στρατός «χτυπάει παντού» στη Λωρίδα της Γάζας

Στη βορειοδυτική και τη νότια Λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι συγκρούσεις ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τους ενόπλους της Χαμάς σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγές από την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, την ώρα που τεθωρακισμένα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων προχωρούν προς την πόλη της Γάζας.

Όπως είπαν πηγές των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ μέλη τους συγκρούστηκαν με ισραηλινούς στρατιώτες χρησιμοποιώντας πολυβόλα και αντιαρματικές ρουκέτες βάζοντας στο στόχαστρο ισραηλινά τεθωρακισμένα και μπουλντόζες ενώ ο ισραηλινός στρατός «εισβάλει στον νότιο άξονα της Γάζας».

Λίγη ώρα αργότερα στην πρωινή ενημέρωση ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Τζόναθαν Κόρνικους, είπε ότι ο ισραηλινός στρατός «χτυπάει σε όλα τα σημεία της Λωρίδας της Γάζας» προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα εντείνει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστινίους.

«Θα επικεντρώσουμε τις ενέργειές μας στη βόρεια Γάζα που είναι το κέντρο της Χαμάς αλλά συνεχίζουμε να χτυπάμε και σε άλλα σημεία στη Γάζα. Καταδιώκουμε τους αρχηγούς τους, κάνουμε επιθέσεις στις δομές τους και όποτε υπάρχει κάποιος σημαντικός στόχος τον χτυπάμε» είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των IDF.

Σύμφωνα με τον ίδιο το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τον θάνατο αμάχων κατηγορώντας, στη συνέχεια, τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί το βασικό νοσοκομείο στη Γάζα, το Αλ Σίφα, ως «ένα μέρος στο οποίο κρύβονται οι τρομοκράτες».

Operational Update with an IDF Spokesperson, @jconricus https://t.co/3rYeT2Nc2e — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

To πρωί της Τρίτης, εντωμεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν το σπίτι του υψηλόβαθμου μέλους της Χαμάς, Σαλέχ Αρούρι, στη Δυτική Όχθη, στην περιοχή Αρούρα κοντά στη Ραμάλα. Ο Αρούρι, όπως εξηγεί η Haaretz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε με τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

הכפר עארורה צפון מערב רמאללה.פיצוץ ביתו של סאלח אלערורי סגן ראש הלשכה המדינית של החמאס. הבית נטוש כבר כמה שנים. pic.twitter.com/cXB0RBEWED — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) October 31, 2023

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της νύχτας μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής Αεροπορίας του Ισράηλ χτύπησαν δομές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

IAF fighter jets struck Hezbollah terrorist infrastructure including weapons, posts and sites in Lebanon. pic.twitter.com/qDjo8tz7Qu — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

Το μήνυμα του Νετανιάχου

Όπως κατέστησε σαφές τη Δευτέρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέστησε, το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Είπε, ενώ η Βίβλος λέει ότι υπάρχει καιρός για ειρήνη, είπε «αυτή είναι ώρα για πόλεμο».

Για μία ακόμα φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Χαμάς θα χρησιμοποιήσει ανθρώπινες ασπίδες και θα κρυφτεί σε υπόγεια νοσοκομείων και ότι η οργάνωση εμποδίζει τους αμάχους να φύγουν από περιοχές που το Ισραήλ έχει δώσει εντολή να εκκενωθούν.

Όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει, όπως δεν θα συμφωνούσαν οι ΗΠΑ μετά το Περλ Χάρμπορ ή την 11η Σεπτεμβρίου.

«Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση των εχθροπραξιών... οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς, να παραδοθεί στην τρομοκρατία, να παραδοθεί στη βαρβαρότητα. Αυτό δεν θα συμβεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Εν τω μεταξύ, ένας εκπρόσωπος της Χαμάς είπε ότι το Ισραήλ δεν κατάφερε να εισέλθει στη Γάζα «εκτός από ορισμένες περιορισμένες περιοχές» και χαρακτήρισε την ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα ως «καταστροφική».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν δημοσίευσαν λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο μακριά έχουν προχωρήσει, αλλά είναι σαφές ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εγκαταστήσει θέσεις αρκετά εντός της λωρίδας, με τα διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι τη Δευτέρα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού κινούνταν μέσα στον φράχτη των συνόρων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα στρατεύματά του σκότωσαν τέσσερα στελέχη της Χαμάς στο πλαίσιο των διευρυμένων χερσαίων επιχειρήσεων τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα μια Ισραηλινή στρατιώτης που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου διασώθηκε κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα, ανακοίνωσε το IDF.

She is home. PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was rescued during ground operations. Ori is now home with her family. pic.twitter.com/SZsqpvPQux — Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023

Η Χαμάς δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τρεις γυναίκες που πιστεύεται ότι είναι αιχμάλωτες της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Το βίντεο τους δείχνει να κάθονται σε πλαστικές καρέκλες μπροστά στην κάμερα, ενώ η γυναίκα στη μέση απευθύνεται απευθείας στον Νετανιάχου με αυξανόμενη μανία, ζητώντας από τους Ισραηλινούς ηγέτες «να μας ελευθερώσουν όλους».

Hamas military wing publish a recording from Israeli hostages in Gaza, which they claim is addressed to Netanyahu and the Israeli government. pic.twitter.com/UW8sTHbuj5 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 30, 2023

Οι συνομιλίες που περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και τη Χαμάς βρίσκονται σε εξέλιξη για την απομάκρυνση μιας μεγάλης ομάδας ομήρων από τη Γάζα, ένα έργο που σύμφωνα με πηγές περιπλέκεται πλέον περισσότερο από την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Κάτα τη διάρκεια της νύχτας ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να πλήττει και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ. «Μαχητικά αεριωθούμενα έπληξαν υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter). Ανάμεσα στις «υποδομές» που επλήγησαν από τα ισραηλινά αεροσκάφη ήταν «όπλα, θέσεις και εγκαταστάσεις» του κινήματος, πρόσθεσε.

IAF fighter jets struck Hezbollah terrorist infrastructure including weapons, posts and sites in Lebanon. pic.twitter.com/qDjo8tz7Qu — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

Την ίδια ώρα η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα συνεχίζει να επιδεινώνεται. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι χιλιάδες απελπισμένοι Παλαιστίνιοι παίρνουν βασικά είδη όπως αλεύρι και προμήθειες υγιεινής από αποθήκες - ενώ αντιμετωπίζουν συνεχείς ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Συνολικά 26 φορτηγά πέρασαν από το πέρασμα της Ράφα στη Γάζα τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος. Ο επικεφαλής του χειρουργείου στο μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Γάζα περιέγραψε τραγικές συνθήκες και είπε ότι το προσωπικό της εγκατάστασης «δεν μπορεί να αντεπεξέλθει» στον τεράστιο αριθμό ασθενών που περιθάλπουν.

Βομβαρδισμοί νοσοκομείων

Στο μεταξύ χθες μια ισραηλινή επίθεση προκάλεσε ζημιές στο Νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας, το μεγαλύτερο νοσοκομείο για τον καρκίνο της Γάζας. Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείιου, Σομπί Σκάικ, το κτίριο δέχτηκε ένα άμεσο χτύπημα στον τρίτο όροφο, προκαλώντας ζημιές στα αποθέματα οξυγόνου και νερού, αλλά δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Το νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στα νότια της πόλης της Γάζας, χρηματοδοτήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία εξέφρασε την οργή της για το «χτύπημα» σε δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

BREAKING: Israeli planes target the Turkish-Palestinian Friendship Hospital in Gaza — the only specialized cancer hospital in the besieged enclave. Director General of the hospital Dr. Sobhi Skaik says this is the second time, and that severe damage has been caused, disrupting… pic.twitter.com/UAc3AyyiW9 — The Cradle (@TheCradleMedia) October 30, 2023

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα ισραηλινά πλήγματα σε περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο της στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο οποίο έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι για να προστατευθούν από τους βομβαρδισμούς.

Βρίσκονται σε εξέλιξη «συνεχή πλήγματα του πυροβολικού και της αεροπορίας στην περιοχή Τελ αλ Χάουα όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Κουντς», τόνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας μέσω X (του πρώην Twitter).

«Το κτίριο τρέμει και οι εκτοπισμένοι άμαχοι και οι ομάδες που εργάζονται έχουν καταληφθεί από φόβο και πανικό», πρόσθεσε.

Η Ερυθρά Ημισέληνος είχε ανακοινώσει πως η περιοχή βομβαρδιζόταν και το βράδυ της Κυριακής.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έλαβε διαταγή του ισραηλινού στρατού να το εκκενώσει.

Israeli occupation warplanes renewed their heavy airstrikes against Al-Quds Hospital in the Gaza Strip. Hundreds of people injured are being treated in the hospital, while over 12,000 displaced people are taking it as a shelter. #FreePalestine #Gaza #غزة_تباد_والرياض_تحتفل pic.twitter.com/RZvTFBtaJ5 — Bilal Ali (@TheBilalali786) October 31, 2023

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε τη διαταγή αυτή «βαθιά ανησυχητική», κρίνοντας πως θα ήταν αδύνατο να εκκενωθεί νοσοκομείο χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών του.

«Επαναλαμβάνουμε πως είναι αδύνατο να εκκενωθεί νοσοκομείο γεμάτο ασθενείς χωρίς να τεθεί η ζωή τους σε κίνδυνο», υπογράμμισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

Εκτός από τους ασθενείς, το κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου έχει υποδεχθεί κάπου 14.000 ανθρώπους που πήγαν εκεί για να σωθούν από τους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Γάζα θα μπορούσε να επιδεινωθεί

Κορυφαίοι διεθνείς αξιωματούχοι περιέγραψαν χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης.

«Η τρέχουσα πολιορκία που επιβάλλεται στη Γάζα είναι συλλογική τιμωρία», δήλωσε ο γενικός επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι. Phillipe Lazzarini.

Η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF, Κάθριν Ράσελ, προειδοποίησε ότι 420 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στη Γάζα κάθε μέρα — «ένας αριθμός που θα πρέπει να ταρακουνήσει τον καθένα μας ως τον πυρήνα του».

Η κορυφαία αξιωματούχος της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Λίζα Ντάουτεν, προειδοποίησε ότι «η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να είναι ωχρή σε σύγκριση με αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει».

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ζήτησε να ανοίξει το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ που συνδέει το Ισραήλ με τη Γάζα σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο λωρίδα της Γάζας.

