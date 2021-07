Ο Μπόρις Τζόνσον παλεύει με την... ομπρέλα του και ο Κάρολος γελά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα ιδιαίτερο βίντεο με τον Μπόρις Τζόνσον να παλεύει με την... ομπρέλα του, κατά τη διάρκεια μιας επιμνημόσυνης τελετής για τους πεσόντες αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας.

Even the umbrella is rebelling 🤣😂 pic.twitter.com/3Qqcx3jqDQ

— Derek Momodu (@DelMody) July 28, 2021