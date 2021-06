Ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τον... «Spider-Man» (βίντεο)

O Πάπας Φραγκίσκος είναι συνήθως ο πρωταγωνιστής στις συγκεντρώσεις στο Βατικανό, όμως ο Spider-Man, πιο συγκεκριμένα, ένας Ιταλός που ντύνεται όπως ο φανταστικός χαρακτήρας των βιβλίων κόμικ και ταινιών ήταν εκείνος που προσέλκυσε τα βλέμματα του κοινού κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ακρόασης στην Αγία Έδρα.

Ο Ματέο Βιλαρντίτα 28 ετών, φορά τη στολή του υπερήρωα για να ενθαρρύνει τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, όπως εκείνα στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Βατικανού που επισκέφτηκε στις 23 Ιουνίου.

Φορώντας τη στολή του Spiderman, παρά το κύμα καύσωνα στη Ρώμη, ο Ματέο Βιλαρντίτα είπε ότι ζήτησε από τον Πάπα Φραγκίσκο να προσευχηθεί για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

The Pope met with the superhero Spiderman at the end of his weekly general audience.

Watch more videos from Sky News: https://t.co/VfEfSMAeAM pic.twitter.com/0rF619Sw9f

— Sky News (@SkyNews) June 23, 2021