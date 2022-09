«Ο Πούτιν είναι ανόητος»-Αποκαλυπτικά ηχητικά Ρώσων στρατιωτών

Συγκλονιστικά ηχητικά ντοκουμέντα από το πρώτο διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία στα οποία καταγράφεται από τη μια η απογοήτευση των Ρώσων στρατιωτών και η αρνητική στάση τους για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αφετέρου οι δολοφονίες αμάχων και το πλιάτσικο φέρνουν στη δημοσιότητα οι New York Times.

«Ο Πούτιν είναι ανόητος: Τα τηλεφωνήματα που αποκαλύπτουν την αποδιοργάνωση του ρωσικού στρατού» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος των ΝΥΤ στο οποίο περιέχονται τηλεφωνήματα που έγιναν τον Μάρτιο και υπεκλάπησαν από τις ουκρανικές αρχές ασφαλείας.

Τα τηλεφωνήματα έγιναν από χαρακώματα, τάφρους και κατειλημμένα σπίτι στην περιοχή γύρω από την Μπούτσα με Ρώσους στρατιώτες να αψηφούν τις εντολές και να τηλεφωνούν σε συζύγους, συντρόφους, φίλες και γονείς για να περιγράψουν την άσχημη κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

On the afternoon of March 30, nearly five weeks into the invasion, soldiers sharing the same cellphone make seven back-to-back calls in 15 minutes. Each of the fighters shares one last piece of news: they've left Ukraine. pic.twitter.com/0o0floMtKL — Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022

Η αυθεντικότητα των τηλεφωνημάτων, όπως σημειώνουν οι ΝΥΤ, έγινε μετά από διμήνη έρευνα και διασταύρωση των ρωσικών αριθμών και των εφαρμογών τύπου messenger και τα προφίλ στα social media.

Οι στρατιώτες που ακούγονται στα τηλεφωνήματα περιγράφουν την πτώση του ηθικού στις τάξεις του ρωσικού στρατού αλλά και την έλλειψη εξοπλισμού τονίζοντας ότι τους είπαν ψέματα για την αποστολή τους. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες ακούγονται παράπονα για στρατηγικά λάθη, σύλληψη και εκτέλεση αμάχνω αλλά και λεηλασία σπιτιών και επιχειρήσεων με αρκετούς να δηλώνουν ότι με την επιστροφή τους στη Ρωσία θα σταματήσουν την καριέρα τους στον ρωσικό στρατό.

Τα πράγματα δεν πάνε καλά εδώ

Μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη της εισβολής, οι ρώσοι στρατιώτες φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι η κατάληψη του Κιέβου δεν είναι κάτι εύκολο. Εκφράζουν την έκπληξή τους για τον «επαγγελατισμό» των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και παραδέχονται «χάνουμε εδώ». Παραπονιούνται, δε, για την έλλειψη όπλων και βασικού εξοπλισμού όπως γυαλιά νυχτερινής όρασης και αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Intercepted phone calls made by Russian soldiers during the first days of the Ukraine invasion, obtained by @nytimes, provide damning accounts of battlefield failures, contempt for leadership and the execution of civilians. Our new investigation: https://t.co/B6s4rA6BAA pic.twitter.com/tNUwx47o7S — Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022

Μιλώντας με την σύντροφό του ο Νίκιτα, ένας στρατιώτης στο 656ο τάγμα της εθνικής φρουράς της Ρωσίας περιγράφει ότι 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν γύρω του όταν έπεσαν σε ενέδρα κατά τη διάρκεια μετακίνησης. Ο Σεμιόν από το 331 αερομεταφερόμενο σύνταγμα λέει στους δικούς του ανθρώπους ότι σκοτώθηκε το 1/3 του τάγματός του με έναν άλλο Ρώσο στρατιώτη να περιγράφει την εικόνα με φέρετρα στη σειρά μέσα στα οποία βρίσκονταν οι σοροί 400 νεαρών αλεξιπτωτιστών.

The soldiers say they’ve been halted around Bucha, including by a blown-up bridge — likely referencing the bridge over the Irpin River destroyed by Ukrainian forces. The paratrooper units at the front of their advance have been devastated, they say. pic.twitter.com/R3ssPOdAhO — Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022

Άλλοι στρατιώτες από το 331ο αερομεταφερόμενο σύνταγμα μιλούν για τον θάνατο ενός ολόκληρου τάγματος με 600 στρατιώτες. Ο Αντρέι λέει στον πατέρα του ότι πάνω από τους μισούς συσστρατιώτες του «εξαφανίστηκαν» και ο επικεφαλής τους ο Σεργκέι Σουκάρεφ έχασε τη ζωή του.

Την ίδια εικόνα των μεγάλων απωλειών μεταφέρουν και οι συγγενείς των στρατιωτών από τη Ρωσία: Μια γυναίκα καταγράφηκε να λέει στον σύζυγό της που βρίσκεται στο μέτωπο ότι μια στρατιωική κηδεία τελείται σε καθημερινή βάση με άλλους να εξομολογούνται ότι έχουν καταφύγει σε ψυχολόγους.

Just two weeks into the invasion, on a phone shared by members of the 331st Airborne Regiment, a soldier estimates a third of his regiment is gone. Another describes rows of coffins containing the bodies of 400 paratroopers waiting to be returned home from an airport hangar. pic.twitter.com/LMCyFkfHYj — Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022

«Υπάρχουν παντού νεκροί άμαχοι»

Ρώσοι στρατιώτες κάνουν λόγο, επίσης, για νεκρούς Ουκρανούς στους δρόμους και το δάσος γύρω από την Μπούτσα, όπως είχε καταγγελθεί και την περίοδο των πρώτων εβδομάδων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μολονότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλοι υψηλόβαθμοι Ρώσοι πολιτικοί είχαν χαρακτηρίσει «προβοκάτσια και ψεύδη» τις καταγγελίες, οι Ρώσοι στρατιώτες τους διαψεύδουν στα τηλεφωνήματα που κατέγραψε η ουκρανική κυβέρνηση και φέρνουν στο φως οι New York Times.

In what may be evidence of war crimes, one soldier says his captain ordered the execution of three men who were “walking past our storehouse” because they could “give away our position.” He tells his girlfriend: "We would have had to feed them, and we don’t have enough food." pic.twitter.com/JDpyp2STSF — Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022

Όπως εξομολογείται ο Σεργκέι στην σύντροφό του, ο επικεφαλής της ομάδας του διέταξε την εκτέλεση τριών ανδρών «οι οποίοι απλά περνούσαν μπροστά από το κατάλυμά μας» προσθέτοντας για τον εαυτό του ότι «έχω γίνει δολοφόνος». Ο ίδιος στρατιώτης λίγες εβδομάδες αργότερα περιγράφει στη μητέρα του «βουνά από πτώματα» στο δάσος γύρω από την Μπούτσα.

The calls cover nearly every day in March during a pivotal moment in the battle for Kyiv. Our team authenticated them by cross-referencing numbers with messaging apps, social media accounts and leaked Russian databases. Some soldiers said their names or their unit number. — Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022

Στρατιώτης από το 331ο αερομεταφερόμενο σύνταγμα εξομολογείται στη σύζυγό του ότι απείλησε έναν μεθυσμένο Ουκρανό ότι θα τον σκοτώσει και θα πετάξει το πτώμα του στο δάσος και λίγη ώρα αργότερα ένας αξιωματικός του έδωσε εντολή να κάνει το ίδιο.

«Είμαστε χάλια»

Τα τηλεφωνήματα αποτυπώνουν επίσης το καταρρακωμένο ηθικό ανάμεσα στις τάξεις του ουκρανικού στρατού πριν την υποχώρηση από περίχωρα του Κιέβου στα τέλη Μαρτίου. «Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί κάνουμε αυτό τον πόλεμο» λέει ένας στρατιώτης στη σύντροφό του.

Άλλοι Ρώσοι στρατιώτες κάνουν παράπονα για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τα κρυοπαγήματα, τις δύσκολες συνθήκες για τον ύπνο τους. Όπως λένε χρειάστηκε να μπουκάρουν σε ένα χασάπικο στο οποίο σκότωσαν κοτόπουλα, γουρουνάκια και στρουθοκαμήλους για να εξασφαλίσουν τροφή.

Στα τηλεφωνήματα είναι εμφανή η έλλειψη σεβασμού για τους αξιωματικούς τους οποίους οι Ρώσοι στρατιώτες θεωρούν υπεύθυνους για τις θανατηφόρες τακτικές αποφάσεις τους με τους πιο θαρραλέους να εκφράζονται υποτιμητικά και για τον πρόεδρο Πούτιν.

«Θα παραιτηθώ»

Στο ίδιο κλίμα και τα τηλεφωνήματα στρατιωτών που εκφράζουν φόβο για τη ζωή τους αλλά και σκέψεις που ξεκινούν από την διακοπή των συμβολαίων με τον ρωσικό στρατό και φτάνουν μέχρι και τη λιποταξία.

Όπως αναφέρουν αυτό που τους εμποδίζει είναι οι απειλές από τους αξιωματικούς τους ότι θα τους απαγγελθούν κατηγορίες και θα καταλήξουν στη φυλακή αν αποχωρήσουν από το στράτευμα.

Άλλοι στρατιώτες, πάλι, εξομολογούνται ότι το μοναδικό που τους κρατάει είναι ο μισθός που λαμβάνουν - 53 δολάρια την ημέρα - ο οποίος είναι τριπλάσιος αυτού με τον οποίο αμείβονται στρατιώτες που δεν βρίσκονται στο μέτωπο.

Οι συγγενείς των Ρώσων στρατιωτών κρατούν διφορούμενη στάση: άλλοι τους λένε να κάνουν υπομονή και άλλοι τους ζητούν να φύγουν. «Δεν χρειάζομται τα γ@@@μενα λεφτά, θέλω πίσω τον άντρα μου» έχει καταγραφεί μια γυναίκα να λέει στον σύζυγό της.

The soldiers hold commanders in contempt, saying they steal from care packages, think only of medals, and lead soldiers into death. “I’m constantly fucking thinking about how lucky I am that I manage to fucking survive here. Because of some fucking moron’s orders,” one says. pic.twitter.com/VMJRBQYkgy — Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022

«Τι τηλεόραση θέλεις, LG ή Samsung;»

Στα τηλεφωνήματα που αποκαλύπτουν οι New York Times αποκαλύπτονται και οι λεηλασίες από Ρώσους στρατιώτες ορισμένοι εκ των οποίων υπερηφανεύονται για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν.

Αρκετοί είναι οι στρατιώτες που υπόσχονται να επιστρέψουν με «τρόπαια» στη Ρωσία. Τίποτα δεν είναι αρκετά μικρό ή αρκετά μεγάλο για να το αρπάξουν από τα σπίτια των Ουκρανών στα οποία εισβάλλουν. Στα τηλεφωνήματα ακούγονται να τάζουν από καλώδια ρεύματος και χριστουγεννιάτικα λαμπάκια μέχρι μπλέντερ, εργαλεία, ακόμα και μια οδοντόβουρτσα.

Others fear losing their military salary. Soldiers say they are earning $53 per day in combat pay, which is triple the average salary in a place like Pskov, the hometown of many paratroopers. One wife says: “I don't need your fucking money. I just need my husband back.” pic.twitter.com/DauQKrhezN — Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022

«Τι λένε για εμάς στις ειδήσεις;»

Ξεχωριστό κεφάλαιο στο δημοσίευμα των ΝΥΤ το «σκοτάδι» στο οποίο κρατούσαν οι Ρώσοι αξιωματικοί τους στρατιώτες οι οποίοι καταφεύγουν στους συγγενείς και τους φίλους τους για να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό, όμως, που ακούν, τους απογοητεύει καθώς τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν μια ρόδινη εικόνα από το μέτωπο στην Ουκρανία.

They promise to bring “trophies” back home to their families, who are variously pleased and dismayed by the looting. Nothing was too big or too small for the taking, including extension cords, Christmas lights, blenders, construction tools, fishing gear and even a toothbrush. — Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022

Πηγή: Πρώτο Θέμα