Ο σημαδεμένος από τον κορωνοϊό αθλητισμός του 2020

Το 2020 που μετράει τις τελευταίες του ώρες, ήταν δίχως άλλο μία χρονιά όπως καμία άλλη πριν και στον αθλητισμό, καθώς ανάγκασε σε ένα πρωτοφανές «κλείσιμο», με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Euro 2020 και άλλες κορυφαίες διοργανώσεις, ανάμεσά τους και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, να αναβάλλονται ή να μετακινούνται για τη χρονιά που έρχεται.

Τα στάδια άδειασαν, οι φίλαθλοι περιορίστηκαν στην τηλεόραση και οι πρωταγωνιστές σε εικονικές απεικονίσεις και φωτογραφίες στις «κρύες» εξέδρες.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν άρχισε να παρατηρείται η έξαρση της πανδημίας που πλέον είχε περάσει τα σύνορα της Ευρώπης, άρχισαν να διακόπτονται πρωταθλήματα και να αναβάλλονται διοργανώσεις σε όλο τον πλανήτη.

Champions και Europa League, το NBA, κορυφαία τουρνουά τένις, κορυφαία αθλητικά ραντεβού και διεθνείς διοργανώσεις.

Πάνω από όλα το 2020 έπρεπε να είναι χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων. Το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού στον κόσμο, θα φιλοξενούσε το Τόκιο από 24 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου, όπως άλλωστε και τους Παρα-Ολυμπιακούς Αγώνες (25.8-6.9). Στις 24 Μαρτίου ανακοινώθηκε η αναβολή για το 2021, των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Μία εβδομάδα νωρίτερα η UEFA είχε αποφασίσει τη μετάθεση του Euro 2020 για το καλοκαίρι του 2021, ενώ το ίδιο συνέβη και με το 47ο Copa America που ήταν να γίνει το ίδιο χρονικό διάστημα σε Αργεντινή και Κολομβία.

Δώδεκα χώρες της Ευρώπης, ήταν έτοιμες θα φιλοξενήσουν από 12 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου το επετειακό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που έκλεινε 60 χρόνια. Δεν έγινε και η γιορτή, με όποια μορφή θα έχει αυτή μετατέθηκε για το καλοκαίρι του 2021. Ανάλογες αναβολές, μεταθέσεις ή ακόμα και ακυρώσεις σημειώθηκαν σε όλα τα αθλήματα, από τον Στίβο στην Κολύμβηση, από τη γυμναστική στο Βόλεϊ, το τένις με την αναβολή του Wimbledon και το μπάσκετ, όπου για παράδειγμα η Euroleague δεν ολοκληρώθηκε.

Ο αθλητισμός και το κίνημα "Black Lives Matter"

Ο κορωνοϊός και το κίνημα «Black lives matter» ήταν τα θέματα που σχολιάστηκαν περισσότερο στο Twitter παγκοσμίως το 2020. Ο αθλητισμός, από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, στα παρκέ του μπάσκετ, στα κορτ του τένις και στις πίστες της F1, υποστήριξε

Στα γήπεδα του Μπέισμπολ, αλλά και σε εκείνα του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, οι παίκτες γονατίζουν πριν την έναρξη κάθε αγώνα, όπως κάνει και ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος αναδείχθηκε αθλητική προσωπικότητα της χρονιάς από το BBC, πρωτοστατώντας στις κινήσεις κατά του ρατσισμού.

Στη μάχη κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ και τα αστέρια του τένις. Ανάμεσά τους η Ναόμι Οσάκα και η Κόρι Γκοφ, που αντέδρασαν έντονα μετά τη στυγνή δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικές δυνάμεις στη Μινεάπολη.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Ναόμι Οζάκα, μοιράστηκε τους Λεμπρόν Τζέιμς, Μπρεάνα Στιούαρτ, Πάτρικ Μαχόμς και Λαουρέντ Τάρντιφ το βραβείο, «Sports Person of the Year: The Activist Athlete», του διάσημου αθλητικού περιοδικού Sports Illustrated, για τους αθλητές που ενέπνευσαν ολόκληρο τον κόσμο μέσα στο 2020.

Όλα τα κορυφαία αστέρια του αθλητισμού, κατάφεραν να μετατρέψουν την κίνηση να γονατίσουν έχοντας υψωμένη τη γροθιά τους, σε παγκόσμιο συμβολισμό.

Οι μέρες που «έκλαψε» ο αθλητισμός

Νωρίς, στις 26 Ιανουαρίου, πριν ακόμα ο κορωνοϊός αρχίζει να εξαπλώνεται, ο πλανήτης πάγωσε, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, σε ηλικία 42 ετών, όταν το ιδιωτικό του ελικόπτερο κατέπεσε στο Καλαμπάσας των ΗΠΑ. Μαζί του «έφυγε» και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα ένας φίλος της κόρης, ένας γονέας και ο πιλότος.

Στις 25 Νοεμβρίου, θλίψη σκορπίζει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η είδηση του θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στην ιστορία, από καρδιακή αναβολή.

Ο Πάπα Μπουμπά Ντιόπ πέθανε στις 29 Νοεμβρίου, ηττημένος σε ηλικία 42 ετών από ανίατη ασθένεια.

Στις 8 Δεκεμβρίου, ο Αργεντινός πρώην προπονητής, Αλεχάντρο Σαμπέγια, πέθανε σε ηλικία 66 ετών, από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη.

Ακολούθησε ο Πάολο Ρόσι στις 9 Δεκεμβρίου από καρκίνο του πνεύμονα, σε ηλικία 64 ετών και ο Ζεράρ Ουγιέ στις 14 Δεκεμβρίου, στα 73 του χρόνια, μία ημέρα αφότου είχε επιστρέψει σπίτι του από επέμβαση στην καρδιά.

Το 2020 σηματοδοτήθηκε επίσης από το θάνατο δύο παγκόσμιων πρωταθλητών της Αγγλίας, του αμυντικού Τζακ Τσάρλτον και του μέσου Νόμπι Στάιλς. Πικρή μνήμη και για τους φιναλίστ της Δυτικής Γερμανίας και του τερματοφύλακα τους Χανς Τιλκόφσκι. Στην αιωνιότητα πέρασε στις 24 Ιανουαρίου και ο Ολλανδός Ρομπ Ρένσενμπρικ, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία της Ολλανδίας, ο θρυλικός Ρέι Κλέμενς στις 15 Νοεμβρίου και ο Μπρούνο Μαρτινί ,πρώην διεθνής τερματοφύλακας της Γαλλίας, ο οποίος απεβίωσε στις 20 Οκτωβρίου σε ηλικία 58 ετών, αφού νοσηλεύτηκε για καρδιακή προσβολή αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Νωρίτερα, στις 26 Μαρτίου πέθανε ο Μισέλ Ινταλγκό, τέσσερις ημέρες μετά τα 87α γενέθλιά του, ενώ «έφυγε» και ο Σέρβιος Ίλια Πέτκοβιτς, μέλος της Γιουγκοσλαβικής ομάδας που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 στη Δύση Γερμανία. Την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, πέθανε σε ηλικία 69 ετών, επίσης από κορωνοϊό, ο Πάπε Ντιούφ, ο πρώτος Αφρικανός μάνατζερ, δημοσιογράφος αλλά και πρόεδρος της Μαρσέιγ από το 2205 έως το 2009.

Την 1η ημέρα του χρόνου έφυγε από τη ζωή εμβληματικός κομισάριος του ΝΒΑ για δεκαετίες, Ντέιβιντ Στερν, στις 20 Μαρτίου, ο «Μπόρις» Μπορίσλαβ Στάνκοβιτς πέθανε στο Βελιγράδι σε ηλικία 94 ετών. Πρώην παίκτης, προπονητής και γ.γ της FIBA είναι αυτός που οδήγησε το μπάσκετ στη σύγχρονη εποχή.

Στις 21 Μαρτίου, πέθανε από κορωνοϊό ο Λορέντσο Σανθ, πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης από το 1995 έως το 2000.

Ο Τιμπόρ Μπένεντεκ, ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στην ιστορία της υδατοσφαίρισης , πέθανε στις 18 Ιουνίου, σε ηλικία 47 ετών. Ήταν άρρωστος με καρκίνο. Ο Ούγγρος επιθετικός κέρδισε τρία χρυσά ολυμπιακά μετάλλια.

Ο MVP Giannis και το «χρυσό» συμβόλαιο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμνπο, μπορεί να μην κατάφερε να φτάσει στον τίτλο με τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά το 2020 έχει αρκετούς λόγους να το θυμάται, έχοντας τις καλύτερες αναμνήσεις, παρά την πανδημία του κορωνοϊού.

Στις 10 Φεβρουαρίου έγινε για πρώτη φορά πατέρας, στις 18 Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε για δεύτερη σεζόν στη σειρά MVP της κανονικής περιόδου , ενώ στις 15 Δεκεμβρίου υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 4+1 χρόνια με τους Μιλγουόκι Μπακς, αξίας 228.200.000 δολάρια, το μεγαλύτερο στην Ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Λεμπρόν τον τίτλο με τους Λέικερς

Ο μυθικός ΛεΜπρον Τζέιμς, πρωταθλητής ΝΒΑ για τέταρτη φορά στην καριέρα του, αυτήν τη φορά με τους Λος Άντζελες Λέικερς κι ενώ προηγήθηκαν οι τίτλοι με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, έγραψε Ιστορία στον αμερικάνικο αθλητισμό. Είναι ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία MLB (μπέιζμπολ), NBA, NFL (αμερικάνικο ποδόσφαιρο) και NHL (χόκει), που κατέκτησε το βραβείο MVP των τελικών του πρωταθλήματος με τρεις διαφορετικές ομάδες.

Οι Λέικερς στέφθηκαν πρωταθλητές ΝΒΑ για 17η φορά στην Ιστορία τους, ισοφαρίζοντας Βοστώνη στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Η ομάδα από το Λος Αντζελες στο Game 6 επικράτησε με 106-93 των Μαϊάμι Χιτ κάνοντας το 4-2 στη σειρά κλείνοντας με αυτό τον τρόπο τη μεγαλύτερη σεζόν στην ιστορία της λίγκας (356 ημέρες). Η νέα σεζόν που ξεκίνησε στις 22.12, πιο αργά από ποτέ στην ιστορία λόγω της πανδημίας.

Διακρίσεις και επιτεύγματα από Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε τη χρονιά 6ος στην παγκόσμια κατάταξη, όπου επικεφαλής παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ η Μαρία Σάκκαρη 22η με 1η την Αυστραλή `Ασλει Μπάρτι. O Έλληνας πρωταθλητής, που βρέθηκε και στην 5η θέση, κατέκτησε το Open της Μασσαλίας ενώ έφτασε στα ημιτελικά του Rolland Garros για πρώτη φορά στην καριέρα του και έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε κάτι τέτοιο.

Δίχως αμφιβολία αυτή ήταν η καλύτερη χρονιά της Μαρίας Σάκκαρη, σχετικά με την παρουσία της στα Grand Slam, αφού σε Australian Open, US Open και Roland Garros είχε 8 νίκες και μόλις 3 ήττες.

Μάλιστα για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Σάκκαρη-που βέθηκε 20η μέσα στη χρονιά- προκρίθηκε στις «16» σε Grand Slam (Australian Open και US Open).

Η κυριαρχία και τα ρεκόρ του Χάμιλτον στην F.1

Ιδιαίτερο ήταν και το πρωτάθλημα της F1 το 2020 λόγω του κορωνοϊού. Την χρονιά των 70 χρόνων του, η έναρξη του από τον Μάρτιο μετατέθηκε τον Ιούλιο και αντί 22 GP έγιναν 17.

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον, επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του, όταν στην Κωνσταντινούπολη (15.11), αν κι εκκίνησε από την 6η θέση, πέρασε πρώτος την καρό σημαία, σφραγίζοντας μαθηματικά τον έβδομο τίτλο της καριέρας του. Έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ κατάκτησης τίτλων που κατείχε ο Μίκαελ Σουμάχερ.

Είναι ο τέταρτος σερί τίτλο του, ο οποίος «έπιασε» στη σχετική λίστα τους Φάτζιο και Φέτελ, ενώ πλέον θα «κυνηγήσει» το ρεκόρ των διαδοχικών τίτλων που κατέχει και πάλι ο Μίκαελ Σουμάχερ με 5 πρωταθλήματα (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Ο 34χρονος Βρετανός στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν προσπέρασε τον Σουμάχερ στις νίκες, έχοντας πλέον 92 στο GP της Πορτογαλίας.

Μπάγερν και Σεβίλλη στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Η UEFA βρήκε τον τρόπο να ολοκληρωθούν Champions και Europa League. Η κορυφαία διοργάνωση ολοκλήρωσε με Final-8 στην Λισαβόνα.

Στα προημιτελικά η Μπάγερν διέλυσε με 8-2 την Μπαρτσελόνα, πριν κατακτήσει το τρόπαιο νικώντας στον τελικό με 1-0 την Παρί ΣΖ, με γκολ του Κομάν στο 59`.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μπορεί να στάθηκε άτυχος εξαιτίας της ακύρωσης του βραβείου της «Χρυσής Μπάλας» από το «France Football», εξαιτίας κορωνοϊού, όμως αποζημιώθηκε αφού αναδείχθηκε «The Best» από την FIFA, μπροστά από Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Η Σεβίλλη κατέκτησε το Europa League που συνεχίστηκε με το δικό του Final-8 στην Γερμανία.

Στον τελικό της Κολωνίας νίκησε με σκορ 3-2 την Ίντερ και κατέκτησε το τρόπαιο για έκτη φορά στην ιστορία της.

Η Μπάγερν, που έφτασε στην κατάκτηση του μαγικού τρεμπλ, ήταν πάντως εκείνη που κατέκτησε και το ευρωπαϊκό Super Cup, νικώντας 2-1 την Σεβίλη, στις 24.9 στην Βουδαπέστη, στον πρώτο αγώνα της UEFA, που έγινε παρουσία φιλάθλων.

Ο Ναδάλ έγραψε ιστορία στο Rolland Garros

Ιστορία έγραψε ο Ράφα Ναδάλ. Ο Ισπανός τενίστας, νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-0, 6-2, 7-5 στον τελικό του Rolland Garros κι επιβεβαίωσε την κυριαρχία του, φτάνοντας τα 13 τρόπαια στο κορυφαίο γαλλικό τουρνουά για να γίνει ο πρώτος τενίστας που το καταφέρνει αυτό. Μάλιστα, ο Ισπανός έφτασε τις 100 νίκες σε 102 αγώνες στο τουρνουά, ενώ κατέκτησε το εικοστό Grand Slam, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ και αφήνοντας στα 17 τον Νόβακ Τζόκοβιτς, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο διετής αποκλεισμός της Ρωσίας

Τον αποκλεισμό της Ρωσίας για δύο χρόνια , αντί τεσσάρων που ήταν η αρχική ποινή, από τις μεγάλες διοργανώσεις, για παράβαση των κανόνων κατά του ντόπινγκ, αποφάσισε το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2022 και στο Μουντιάλ 2022. Παράλληλα, η Ρωσία δεν μπορεί να διεκδικήσει μεγάλα αθλητικά γεγονότα για δύο χρόνια. Ωστόσο θα επιτρέπεται η συμμετοχή σε Ρώσους αθλητές ως ουδέτεροι.

Πηγή: ΚΥΠΕ