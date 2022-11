Ο Τραμπ ψήφισε στη Φλόριντα - «Θα ζήσουμε μια τρομερή νύχτα»

«Αυτή η νύχτα θα είναι τρομερή». Χωρίς να αποχωρίζεται τις κλασικές του αγαπημένες φράσεις, τις οποίες χρησιμοποιούσε τόσο προτού εκλεγεί όσο και στη διάρκεια της θητείας του, ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε το δικό του μήνυμα ρίχνοντας την ψήφο σε μια αναμέτρηση που διεξάγεται σε κλίμα πόλωσης. Ο διχασμός στις ενδιάμεσες εκλογές της Αμερικής έχει ενταθεί μετά τις καταγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για νοθεία, όσον αφορά στα αποτελέσματα των προεδρικών του 2020, και με δεκάδες Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους να συνασπίζοται με τη γραμμή του τέως προέδρου.

BREAKING: Former U.S. President Donald Trump is casting his vote in the midterm elections in Palm Beach, Florida.https://t.co/sTjFKYUo3K

— Sky News (@SkyNews) November 8, 2022