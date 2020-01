Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα «κάνει το Ιράν μεγάλο και πάλι»!

Με αναρτήσεις στο διαδίκτυο απάντησε στις δηλώσεις του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να «είναι προσεκτικός με τα λόγια του» και υποσχόμενος να «κάνει το Ιράν μεγάλο και πάλι»!

Νωρίτερα, ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, στην πρωινή προσευχή στην Τεχεράνη, χαρακτήρισε την εξουδετέρωση του Κασέμ Σολεϊμανί ως «τρομοκρατικής φύσης» ενέργεια, ενώ σημείωσε πως ο Τραμπ είναι ένας «κλόουν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας το Twitter, έκανε αναρτήσεις, μέσω των οποίων στην ουσία απάντησε στον Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας πως η οικονομία του Ιράν «καταρρέει και οι άνθρωποι υποφέρουν» ενώ κάλεσε τον Χαμενεΐ να «είναι πολύ προσεκτικός με τα λόγια του!».

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!

