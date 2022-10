Ο Ζελένσκι απαντά για τα «βρόμικα όπλα»

Μόνο η Ρωσία είναι ικανή να κάνει χρήση πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του ρώσου υπουργού Αμυνας ο οποίος δήλωσε στον πρωτοφανή σημερινό τηλεφωνικό γύρο (Ουάσινγκτον, Παρίσι, Λονδίνο, Αγκυρα) ότι η Ουκρανία είναι πιθανό ότι ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει «βρόμικη βόμβα» στην Ουκρανία.

«Αν κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης -μία μόνο πηγή μπορεί να είναι - και αυτή η πηγή είναι εκείνη που διέταξε τον σύντροφο Σοϊγκού να τηλεφωνήσει εδώ κι΄εκεί», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βραδινό του βιντεομήνυμα.

Ο ουκρανός πρόεδρος είπε ότι το «τηλέφωνο καρουζέλ» του Σεργκέι Σοϊγκού ξεκαθάρισε τα πράγματα. «...Ολοι καταλαβαίνουν πολύ καλά. Καταλαβαίνουν ποιος είναι η πηγή όλων των βρόμικων πραγμάτων που μπορεί να φανταστεί κανείς στον πόλεμο αυτόν».

Δηλώσεις Κουλέμπα

Τα ρωσικά ψέματα για την Ουκρανία, που φέρεται ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μια «βρόμικη βόμβα» είναι τόσο παράλογα όσο και επικίνδυνα, τονίζει ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

“Πρώτον, η Ουκρανία είναι ένα αφοσιωμένο μέλος της NPT: δεν έχουμε ούτε «βρόμικες βόμβες», ούτε σχεδιάζουμε να αποκτήσουμε καμία. Δεύτερον, οι Ρώσοι συχνά κατηγορούν τους άλλους για αυτό που σχεδιάζουν οι ίδιοι” κατέληξε.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022