Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για γενοκτονία στην Ουκρανία

Για γενοκτονία στην Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στην εκπομπή Face the Nation του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.

«Πράγματι, πρόκειται για γενοκτονία. Η εξόντωση ολόκληρου του έθνους και του λαού», είπε ο Ζελένσκι, μιλώντας μέσω διερμηνέα.

«Είμαστε οι πολίτες της Ουκρανίας και δεν θέλουμε να υποταχθούμε στην πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για αυτόν τον λόγο μας καταστρέφουν και μας εξοντώνουν», πρόσθεσε.

“Is this genocide?” @margbrennan asks Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.

“Indeed. This is genocide,” Zelenskyy says, adding that Ukraine is being “destroyed and exterminated” by Russian forces.

