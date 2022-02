Ο Ζελένσκι υπέγραψε αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Την ίδια στιγμή που ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ δήλωνε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «κόκκινη γραμμή» για την Μόσχα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε αίτημα για ένταξη της χώρας του στην Ε.Ε. Δείτε επίσης: FIFA και UEFA ανακοινώνουν αποβολή της Εθνικής Ρωσίας Κλείνουν την πρεσβεία τους στη Λευκορωσία οι ΗΠΑ

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.

This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 28, 2022