Οι Βρετανοί πεζοναύτες ταπείνωσαν τους Αμερικάνους σε άσκηση

Τα Βρετανικά στρατεύματα ήταν οι νικητές της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης με την ονομασία «Green Dagger» που έγινε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των Αμερικάνων πεζοναυτών για επεμβάσεις μακριά από την πατρίδα.

Το concept ήθελε από την μία πλευρά να βρίσκεται το σώμα των U.S. Marines και από την άλλη αυτό των UK Royal Marines που θα μάχονταν για 5 μέρες σε ένα πεδίο 3.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στο οποίο υπάρχουν πολλά κτήρια και σύμφωνα με το δημοσίευμα της Telegraph είχαν επιστρατευτεί ακόμα και ηθοποιοί προκειμένου να παίξουν τον ρόλο των πολιτών και των αμάχων.

Στόχος τους ήταν να αποκτήσουν αφαιρέσουν ένα περιουσιακό στοιχείο ή να κατακτήσουν έναν χώρο από τους αντιπάλους τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην αρχή λοιπόν της άσκησης οι Βρετανοί πεζοναύτες είχαν υπό τον έλεγχό τους, το 20% του χώρου, όμως με τις αλλεπάληλες επιτυχίες που σημείωναν, έφτασαν στο σημείο να ανεβάσουν το ποσοστό αυτό στο 60%. Κάτι που μάλλον δεν άρεσε στους Αμερικανούς που στα μισά της άσκησης, ζήτησαν να ξεκινήσει εκ νέου από την αρχή.

Πηγή των Royal Marines μιλώντας στο Businessinsider είπε πως: «Οι Βρετανοί κομάντος κέρδισαν νωρίς αποφασιστικές μάχες και έδαφος από τους "εχθρούς" τους, με τους Αμερικάνους να πιέζουν με αντεπιθέσεις. Ωστόσοι οι Royal Marines απάντησαν με επιδρομές πίσω από τις εχθρικές γραμμές για να σταματήσουν αυτές τις αντεπιθέσεις».

Από την Αμερικάνικη πλευρά πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο σχετικά με την εξέλιξη της συγκεκριμένης άσκησης.

Royal Marines part of a multinational team alongside the US, the Netherlands, UAE and Canada on Exercise Green Dagger. 🇬🇧🇺🇸🇳🇱🇦🇪🇨🇦

Read more: https://t.co/EMStAZwkuq pic.twitter.com/gENyM7Fw4F https://t.co/mZA9kKLM5x

— 40 Commando Royal Marines (@40commando) November 3, 2021