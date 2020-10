Οι ΗΠΑ επέκτειναν τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν

Στο στόχαστρο μπαίνει το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου μαζί με 10 οντότητες, δύο σκάφη και οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν σε πέντε ναυτιλιακές εταιρείες του Χονγκ Κονγκ, έναν αυστραλιανό οργανισμό και έναν κινεζικό επενδυτικό όμιλο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Delight Shipping Co Ltd, Gracious Shipping Co Ltd, Noble Shipping Co Ltd, Reach Holding Group, Reach Shipping Lines, Supreme Shipping Co Ltd προστέθηκαν στη «μαύρη λίστα» σύμφωνα με την ανακοίνωση.