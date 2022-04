Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ανελέητα Μαριούπολη και Χάρκοβο

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι η ένταση των βομβαρδισμών στο Χάρκοβο έχει αυξηθεί: «Γι’ αυτό ζητάμε από τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν σε καταφύγια όσο το δυνατόν περισσότερο και να μην βγαίνουν άσκοπα έξω. Μην δημιουργείτε ουρές, μην μαζεύεστε σε μεγάλες ομάδες, τώρα η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη».

The horror, it’s never ending 😔

An innocent teenage boy in Kharkiv was killed by RuZZian attacks. The heartbreaking cries from his mother & grandmother “Open your eyes! My sunshine. My reason to live” pic.twitter.com/d3dNiUvKAr

