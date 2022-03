Οι Ρώσοι κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Τον έλεγχο της περιοχής γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, έχουν πάρει, πλέον, οι Ρώσοι στρατιώτες κι έχουν ενημερώσει σχετικά τον Διεθνή Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας (IAEA), όπως δήλωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Γκρόσι ανέφερε πως το προσωπικό του σταθμού, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη και διαθέτει έξι από τους 15 αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, συνέχισε τις εργασίες του, ενώ τα επίπεδα ακτινοβολίας «παραμένουν κανονικά», στις εγκαταστάσεις του.

Νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης, περίπου 20 ελικόπτερα με Ρώσους αλεξιπτωτιστές είχαν πετάξει από την περιοχή Μικολάιβ προς την πόλη Βοζνεσένκ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ενώ κάτοικοι από γειτονική πόλη και εργαζόμενοι της μονάδας είχαν κατέβει στους δρόμους με την πρόθεση να μπλοκάρουν την προσέγγιση ρωσικών δυνάμεων.

Residents and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant do not let the invaders pass into the city! pic.twitter.com/6xoXG09wvg

I understand a task was given to mentally break Kharkiv and to commit terror, but our air forces are quite effectively dealing with the situation. The enemy is sustaining terrible losses there - just yesterday we eliminated several planes”

— JskSrs (@juliaskripkaser) March 2, 2022