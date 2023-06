Οι Ρώσοι οργανώνουν θέση μάχης στα νοτιοδυτικά της Μόσχας -Παραμένει στο Κρεμλίνο ο Πούτιν

Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να έχουν οργανώσει μία θέση μάχης με πολυβόλο όπλο στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με την ρωσική καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα «Vedomosti».

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Wagner. Ο Μ4 οδηγεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Russian 🇷🇺 soldiers set up a machine gun position on the southwest edge of Moscow, according to Vedomosti newspaper

Armed police gathering at the point where the M4 highway - which mutinous Wagner mercenaries are moving along - reaches the Russian capitalhttps://t.co/bMaQIIgIea https://t.co/Tonjln2sRp pic.twitter.com/iqOsuUSHQ6

