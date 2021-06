Ολοκληρώθηκε η κατ' ιδίαν συζήτηση Μπάιντεν - Πούτιν

Μαζί με τον Πούτιν βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ανατόλι Αντόνοφ, ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσινγκτον, καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Βαλέρι Γκερασίμοφ, μεταξύ άλλων.

Η συνοδεία του Μπάιντεν περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν, καθώς και τον πρέσβη των ΗΠΑ στη Ρωσία, Τζον Σάλιβαν.

Έφτασε νωρίτερα στη Γενεύη ο Πούτιν

Στη Γενεύη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενόψει της πολυαναμενόμενης διμερούς συνάντησης κορυφής με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν. Οι δυο ηγέτες τα λένε από κοντά για πρώτη φορά, από την ημέρα που ο Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ρώσος ηγέτης έφτασε στο αεροδρόμιο της Γενεύης με το ρωσικό προεδρικό αεροσκάφος Ilyushin Il-96, ενώ αναχώρησε από την πόλη Σότσι στις 9:15 ο πρωί.

#Putin arrives in #Geneva for talks with #Biden today. Let's hope #Biden won't be alone with #Putin during the room meeting cause with these all issues which #Biden showed lately during Press conferences....i can imagine what will come later🙏 pic.twitter.com/TvAlRojwLv

— Watchman (@Judmir3) June 16, 2021