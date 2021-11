Όλος ο πλανήτης αναζητά την Κινέζα πρωταθλήτρια του τένις

ΝΑΟΜΙ ΟΣΑΚΑ: ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΚΡΑΝ ΣΛΑΜ

«Πληροφορήθηκα πρόσφατα για μια συνάδελφό που χάθηκε λίγο αφότου αποκάλυψε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Η λογοκρισία δεν είναι ποτέ σωστή, ελπίζω ότι η Πενγκ Σουάι και η οικογένειά της είναι ασφαλείς και καλά».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Η εμπειρία δείχνει ότι η αθόρυβη διπλωματία προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για να βρεθεί λύση σε τέτοια ερωτήματα», δήλωσε εκπρόσωπος της ΔΟΕ, προσθέτοντας: «Αυτό εξηγεί γιατί η ΔΟΕ δεν θα σχολιάσει περαιτέρω σε αυτό το στάδιο».

ΤΟΝΙ ΕΣΤΑΝΓΚΕ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ "ΠΑΡΙΣΙ 2024"

«Είμασταν μαζί στους Αγώνες του Πεκίνου και στο Λονδίνο. Σήμερα, όπως και ολόκληρη η αθλητική κοινότητα, ανησυχώ για την Πενγκ Σουάι. Κάνουμε έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτήν την κατάσταση».

ΤΕΝΙΣ HALL OF FAME

«Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από την Πενγκ Σουάι είναι βαθιά ανησυχητικά. Το Hall of Fame του διεθνούς τένις συμμερίζεται την ανησυχία για την ευημερία της και την έκκληση για διασφάλιση της ασφάλειάς της».

